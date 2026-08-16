Marcela Morelo hizo cantar a ReDi con un recorrido por todos sus clásicos

FOTO: La artista se presentó en el escenario principal de la gran celebración de las infancias.

Marcela Morelo se presentó este domingo en ReDi 2026 y repasó todos sus clásicos ante una multitud de familias reunidas en el Parque Urquiza de Rosario.

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La artista fue una de las figuras centrales de la programación prevista para la jornada y desplegó un repertorio con varias de las canciones que marcaron su trayectoria.

El público acompañó cada una de las interpretaciones y convirtió el show en uno de los momentos destacados de la tarde, en una celebración que desde temprano reunió a chicos y grandes en distintos sectores del predio.

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Morelo se sumó así a una grilla artística que durante el día también tuvo las presentaciones de Pau Pau y Sofi Gazzaniga, además de otras propuestas pensadas para toda la familia.

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Una tarde a puro clásico

Durante su actuación, la cantante recorrió distintas etapas de su carrera y volvió a encontrarse con canciones que forman parte de su repertorio más reconocido.

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El show se desarrolló en el escenario principal de ReDi, en medio de una jornada que combinó espectáculos, juegos, talleres, actividades recreativas y diferentes espacios destinados a las infancias.

Cadena 3 Rosario acompañó la celebración con una transmisión especial desde su estudio móvil instalado en el Parque Urquiza, con entrevistas, recorridas y cobertura permanente de todo lo ocurrido en el evento.

ReDi 2026 se desarrolla por primera vez en ese espacio de la ciudad y convoca durante toda la jornada a miles de familias para celebrar el Día de las Infancias.