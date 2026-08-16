Marcela Morelo hizo cantar a ReDi con un recorrido por todos sus clásicos
La cantante se presentó este domingo en el escenario principal del Parque Urquiza y repasó varios de los temas más reconocidos de su carrera ante las familias que participaron de ReDi 2026.
16/08/2026 | 16:02Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La artista se presentó en el escenario principal de la gran celebración de las infancias.
Marcela Morelo se presentó este domingo en ReDi 2026 y repasó todos sus clásicos ante una multitud de familias reunidas en el Parque Urquiza de Rosario.
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La artista fue una de las figuras centrales de la programación prevista para la jornada y desplegó un repertorio con varias de las canciones que marcaron su trayectoria.
El público acompañó cada una de las interpretaciones y convirtió el show en uno de los momentos destacados de la tarde, en una celebración que desde temprano reunió a chicos y grandes en distintos sectores del predio.
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Morelo se sumó así a una grilla artística que durante el día también tuvo las presentaciones de Pau Pau y Sofi Gazzaniga, además de otras propuestas pensadas para toda la familia.
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Una tarde a puro clásico
Durante su actuación, la cantante recorrió distintas etapas de su carrera y volvió a encontrarse con canciones que forman parte de su repertorio más reconocido.
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El show se desarrolló en el escenario principal de ReDi, en medio de una jornada que combinó espectáculos, juegos, talleres, actividades recreativas y diferentes espacios destinados a las infancias.
Cadena 3 Rosario acompañó la celebración con una transmisión especial desde su estudio móvil instalado en el Parque Urquiza, con entrevistas, recorridas y cobertura permanente de todo lo ocurrido en el evento.
ReDi 2026 se desarrolla por primera vez en ese espacio de la ciudad y convoca durante toda la jornada a miles de familias para celebrar el Día de las Infancias.
Lectura rápida
¿Quién se presentó en ReDi 2026?
Marcela Morelo se presentó en ReDi 2026 este domingo.
¿Dónde tuvo lugar el evento?
El evento se llevó a cabo en el Parque Urquiza de Rosario.
¿Qué tipo de repertorio presentó Morelo?
Morelo presentó un repertorio con varios de sus clásicos.
¿Qué otras artistas participaron en el evento?
También se presentaron Pau Pau y Sofi Gazzaniga.
¿Por qué se celebra ReDi 2026?
Se celebra para conmemorar el Día de las Infancias.