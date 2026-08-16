FOTO: Un comerciante abatió a delincuente de 16 años e hirió a otro de 15 en un intento de robo.

Un comerciante abatió este domingo a un delincuente de 16 años e hirió a uno de 15, a quien le tuvieron que amputar tres dedos, tras resistirse al robo de su camioneta en la ciudad de Mar del Plata.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho se produjo a las 4:30 cuando el propietario se encontraba dentro de su vehículo, estacionado sobre la avenida Champagnat al 3500, en el barrio Regional.

Al parecer, el hombre estaba en el lugar para vigilar la zona, ya que había sido víctima de un asalto el día anterior.

Al menos seis delincuentes arribaron a la zona y el ladrón de 16 años se abalanzó sobre el vehículo y comenzó a forcejear con el comerciante, quien logró bajar del rodado con un arma y efectuó siete disparos.

El delincuente que había arribado hasta el vehículo fue abatido en el lugar, mientras que uno de 15 que estaba más atrás junto a otros cómplices resultó herido y tuvieron que amputarle tres dedos.

El comerciante quedó en calidad de aprehendido y declarará en las próximas horas ante la Justicia para dar su versión de los hechos.

Efectivos de la Policía Bonaerense secuestraron el arma utilizada por el hombre y otras evidencias para la investigación, al tiempo que la Policía Científica realizó las pericias correspondientes.