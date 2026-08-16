Hábitat para la Humanidad: un piso seguro puede cambiar una vida

En Argentina, más de 300.000 familias viven en casas con piso de tierra. Detrás de esa cifra hay niños que juegan sobre el mismo suelo que ingresa desde afuera, hogares afectados por el barro cada vez que llueve y familias expuestas a problemas de salud que podrían evitarse.

Hábitat para la Humanidad Argentina trabaja para transformar esa realidad mediante el acceso a viviendas seguras, dignas y adecuadas.

“Hábitat para la Humanidad es un movimiento global de personas que está en más de 60 países y trabaja para que todas las personas tengan un hogar seguro, digno y asequible donde vivir”, explicó Bárbara Bonelli, directora nacional de la organización, en diálogo con Comprometidos en Cadena.

La entidad está presente en Argentina desde 2002 y, según detalló Bonelli, ya brindó respuestas habitacionales a más de 4.500 familias.

Una vivienda es mucho más que un techo.

Los problemas habitacionales afectan a unos cuatro millones de hogares en el país. A esto se suma que cinco millones de personas viven en barrios populares, muchas veces en condiciones inseguras o con un acceso deficiente a los servicios básicos.

Frente a este escenario, Hábitat para la Humanidad impulsa programas de mejoramiento integral y específico de viviendas, alquiler social y acceso a servicios públicos, entre otras líneas de trabajo.

“Imaginar la situación de fragilidad habitacional que supone no saber si una familia va a tener un lugar tranquilo y seguro donde dormir o bañarse es algo que afecta, como mínimo, la salud mental”, señaló Bonelli.

Para la directora nacional, trabajar junto a las familias para que puedan acceder a una vivienda de calidad representa “la consagración de cambiarles la vida a las personas”.

El impacto de reemplazar un piso de tierra

Uno de los principales ejes de trabajo de la organización es el reemplazo de pisos de tierra por pisos de cemento. La intervención parece sencilla, pero puede producir cambios significativos en la salud, la educación y la vida cotidiana de las familias.

Según los datos difundidos por la entidad, contar con un piso adecuado puede aumentar un 80% las horas de juego de niños y niñas, reducir un 15% el ausentismo escolar y disminuir un 78% las infecciones parasitarias y un 81% los casos de anemia.

Las familias también señalan que, después de la intervención, los chicos pueden estudiar y jugar en mejores condiciones, invitar a sus amigos a la casa y circular por la vivienda incluso durante los días de lluvia.

El caso de Bruno

Bonelli recordó la historia de Bruno, un niño de Tigre que vivía en una casa con piso de tierra. El contacto permanente con el suelo le había provocado problemas dermatológicos y lo exponía a infecciones parasitarias.

Antes de la intervención, el niño debía usar mangas largas incluso durante los días de calor para evitar el contacto directo con la tierra. Después de que la organización instalara un piso de cemento, una nueva imagen mostró a Bruno jugando con un autito, en remera y disfrutando de su casa.

“A veces, ese cambio de vida cabe en una sola imagen”, resumió Flavia Dellamaggiore durante el episodio de Comprometidos en Cadena.

El caso refleja que mejorar una vivienda no consiste únicamente en modificar su estructura. También significa crear un espacio que cuide, proteja y permita que una familia desarrolle su vida con mayor seguridad.

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