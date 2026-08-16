Se vive ReDi 2026 en el Parque Urquiza con Cadena 3 acompañando la gran fiesta de las infancias

FOTO: Cadena 3 participa con una cobertura especial y distintas actividades durante la jornada.

El Festival ReDi 2026 ya está en marcha este domingo en el Parque Urquiza de Rosario, donde familias de distintos puntos de la ciudad comenzaron a acercarse para disfrutar de una jornada especialmente dedicada a las infancias.

La propuesta se desarrolla de 10 a 18, con entrada gratuita, y reúne juegos, espectáculos, talleres creativos, actividades deportivas y experiencias vinculadas con la ciencia, la tecnología y la sustentabilidad.

Cadena 3 acompaña una vez más la celebración con una participación especial desde el predio y una cobertura durante toda la jornada. La radio está presente con su móvil de exteriores y contenidos en vivo desde el Parque Urquiza.

Además, junto a Crucijuegos, Cadena 3 cuenta con un espacio especialmente pensado para que los chicos puedan jugar a hacer radio, con una propuesta que recrea un estudio y permite acercarse de manera lúdica al mundo de la comunicación.

La música también tendrá un lugar central. La programación anunciada incluye las presentaciones de Pau Pau, Sofi Gazzaniga, Marcela Morelo y Los Lirios, además de diferentes actividades distribuidas en todo el parque.

Durante la tarde, Cadena 3 Rosario transmite desde ReDi con “Tarde y Media”, junto a Mati Arrieta y Agos Meneghetti, como parte del despliegue especial de la emisora para acompañar la celebración.

ReDi se realiza este año por primera vez en el Parque Urquiza y está destinado a niñas y niños de 1 a 16 años junto a sus familias, en una jornada que combina entretenimiento, música y propuestas recreativas en uno de los espacios más emblemáticos de Rosario.