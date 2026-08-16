Se vive ReDi 2026 en el Parque Urquiza con Cadena 3 acompañando la gran fiesta de las infancias
La celebración comenzó este domingo y se extenderá hasta las 18 con juegos, música, talleres y múltiples propuestas para toda la familia. Cadena 3 participa con una cobertura especial y distintas actividades durante la jornada.
16/08/2026 | 13:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cadena 3 participa con una cobertura especial y distintas actividades durante la jornada.
El Festival ReDi 2026 ya está en marcha este domingo en el Parque Urquiza de Rosario, donde familias de distintos puntos de la ciudad comenzaron a acercarse para disfrutar de una jornada especialmente dedicada a las infancias.
La propuesta se desarrolla de 10 a 18, con entrada gratuita, y reúne juegos, espectáculos, talleres creativos, actividades deportivas y experiencias vinculadas con la ciencia, la tecnología y la sustentabilidad.
Cadena 3 acompaña una vez más la celebración con una participación especial desde el predio y una cobertura durante toda la jornada. La radio está presente con su móvil de exteriores y contenidos en vivo desde el Parque Urquiza.
Además, junto a Crucijuegos, Cadena 3 cuenta con un espacio especialmente pensado para que los chicos puedan jugar a hacer radio, con una propuesta que recrea un estudio y permite acercarse de manera lúdica al mundo de la comunicación.
La música también tendrá un lugar central. La programación anunciada incluye las presentaciones de Pau Pau, Sofi Gazzaniga, Marcela Morelo y Los Lirios, además de diferentes actividades distribuidas en todo el parque.
Durante la tarde, Cadena 3 Rosario transmite desde ReDi con “Tarde y Media”, junto a Mati Arrieta y Agos Meneghetti, como parte del despliegue especial de la emisora para acompañar la celebración.
ReDi se realiza este año por primera vez en el Parque Urquiza y está destinado a niñas y niños de 1 a 16 años junto a sus familias, en una jornada que combina entretenimiento, música y propuestas recreativas en uno de los espacios más emblemáticos de Rosario.
Lectura rápida
¿Qué es el Festival ReDi 2026?
Es un evento dedicado a las infancias que se celebra en el Parque Urquiza de Rosario.
¿Quiénes participan en el festival?
Participan familias, artistas como Pau Pau, Sofi Gazzaniga, Marcela Morelo y Los Lirios, y Cadena 3.
¿Cuándo se lleva a cabo el festival?
Se realiza este domingo desde las 10 hasta las 18 horas.
¿Dónde se celebra el Festival ReDi?
En el Parque Urquiza de Rosario.
¿Por qué es importante el festival?
Ofrece una jornada de entretenimiento, música y actividades recreativas para niños y sus familias, fomentando la diversión y el aprendizaje.