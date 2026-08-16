La Antorcha Suramericana recorrió Gálvez y Coronda y este domingo llega a Santa Fe

FOTO: El Fuego de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 sumó dos nuevas escalas en la provincia.

La Antorcha de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúa su recorrido por distintos puntos de la provincia y este sábado pasó por Gálvez y Coronda, en el marco de la cuenta regresiva hacia la competencia.

Luego de partir desde Rosario y realizar una escala en San Lorenzo, el Fuego Suramericano llegó a Gálvez y posteriormente se trasladó hasta Coronda, donde fue acompañado por deportistas, instituciones, estudiantes y vecinos.

En Coronda, la concentración comenzó en la intersección de San Martín y la ruta nacional 11 y desde allí la Antorcha recorrió distintos sectores de la ciudad hasta arribar a Plaza Urquiza.

Durante los diferentes tramos llevaron el Fuego Suramericano Verónica Gómez, Adolfo Salman, Fernando Ortiz, Eduardo Villarreal, Denisse Romano, Facundo Chamorro, Emilia Calvo, Miguel Stangaferro y Araceli González.

Actividades en Plaza Urquiza

La llegada de la Antorcha estuvo acompañada por una nueva edición del Tour Suramericano, que convirtió a Plaza Urquiza en uno de los principales puntos de encuentro de la jornada.

Allí se desarrollaron propuestas gratuitas para todas las edades, con experiencias de realidad virtual, simuladores tecnológicos, actividades interactivas y espectáculos en vivo.

La iniciativa forma parte de las acciones que buscan acercar los Juegos a las distintas localidades santafesinas antes del comienzo de la competencia.

Este domingo llega a la ciudad de Santa Fe

El recorrido continuará este domingo con la llegada del Fuego Suramericano a Santa Fe capital, donde se realizará una celebración en la Costanera Oeste.

Las actividades comenzarán a las 15, en inmediaciones del Monumento al Brigadier López, y uno de los momentos centrales será el encendido del reloj que marcará la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La programación incluirá propuestas para toda la familia y espectáculos musicales de Canticuénticos y Kapanga. También está prevista la reinauguración de las luces del Puente Colgante.

Durante agosto y septiembre, la Antorcha continuará atravesando los 19 departamentos de la provincia, como parte de las actividades previas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.