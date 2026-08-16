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Con la cabeza en la Libertadores, Central visita a Barracas con mayoría de suplentes

El Canalla juega este domingo desde las 20.15 por la quinta fecha del Torneo Clausura. Jorge Almirón preservará a buena parte de los titulares pensando en la revancha ante Corinthians en Brasil.

16/08/2026 | 13:28Redacción Cadena 3 Rosario

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El Canalla juega este domingo desde las 20.15 por la quinta fecha del Torneo Clausura.

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Rosario Central visita este domingo a Barracas Central desde las 20.15 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido condicionado por el gran objetivo que tiene por delante el equipo de Jorge Almirón: la revancha del próximo jueves ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Después del empate sin goles frente al conjunto brasileño en el Gigante de Arroyito, el entrenador canalla anticipó que realizaría modificaciones y todo indica que habrá alrededor de ocho cambios para preservar a los futbolistas que habitualmente son titulares.

La rotación abrirá además una posibilidad para varios jugadores que vienen teniendo menos minutos y para algunos jóvenes del plantel, que tendrán la oportunidad de mostrarse y pelear por mayor protagonismo dentro del equipo.

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Central llega al encuentro con un buen presente en el campeonato local después de conseguir dos victorias consecutivas, frente a River y Aldosivi. Con siete puntos, buscará volver a sumar fuera de Rosario y mantenerse cerca de los primeros puestos de la Zona B.

Barracas, en tanto, acumula nueve unidades en cuatro presentaciones. El equipo dirigido por Damián Ayude viene de perder 2-0 frente a Gimnasia, resultado que interrumpió una serie de tres triunfos consecutivos ante River, Aldosivi y Deportivo Riestra.

El antecedente más reciente entre ambos se registró en febrero, por el Torneo Apertura, cuando Central ganó 2-0 en el Gigante de Arroyito.

Probable formación de Rosario Central

Axel Werner; Verón, Facundo Mallo, Raffin y Soto; Navarro y Pol Fernández; Segovia, Julián Fernández o Cabrera, Oviedo y Badaloni.

DT: Jorge Almirón.

Probable formación de Barracas Central

Marcelo Miño; Kevin Jappert, Capraro, Nicolás Demartini y Rafael Barrios; Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa y Tomás Porra; Facundo Bruera y Jhonatan Candia.

DT: Damián Ayude.

Todos los datos

Torneo Clausura – Fecha 5, Zona B

Hora: 20.15

Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Germanotta

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará este domingo?
Rosario Central visitará a Barracas Central en la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

¿Quién es el entrenador de Rosario Central?
El entrenador es Jorge Almirón.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará este domingo a las 20.15.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se llevará a cabo en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.

¿Por qué es importante este partido para Rosario Central?
Es importante porque el equipo tiene como objetivo la revancha ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores.

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