El futuro de los taxis aéreos eléctricos: avances y desafíos en el sector

El sector de los taxis aéreos eléctricos ha cobrado gran protagonismo en las últimas semanas, destacando dos importantes acuerdos que reflejan la consolidación y evolución de esta industria. La primera noticia que captó la atención fue la adquisición de Wisk Aero por parte de Archer Aviation, una transacción que marca un hito en la competencia del sector.

El acuerdo, anunciado recientemente, se llevó a cabo bajo condiciones inusuales. Boeing, que había estado involucrado con Wisk, decidió vender la compañía y dos de sus subsidiarias a Archer a cambio de una participación del 16.5% en la nueva empresa. Este movimiento no solo termina con una larga disputa legal entre ambas compañías, sino que también abre nuevas oportunidades de colaboración entre ellas.

Wisk, que anteriormente había sido conocida como Kitty Hawk, ha recorrido un camino complejo. Fundada por Sebastian Thrun, un destacado innovador en el ámbito de la aviación, la compañía se centró en el desarrollo de aeronaves eléctricas para el transporte urbano. A pesar de la disolución de Kitty Hawk en 2022, su programa Cora ha continuado bajo el nombre de Wisk, con el respaldo de Boeing.

En paralelo, Joby Aviation también hizo olas en el sector al adquirir Resonant Sciences por 500 millones de dólares, lo que representa su incursión en el ámbito de la defensa. Resonant se especializa en sistemas de radiofrecuencia y sensores, y se convertirá en una división dedicada a la defensa dentro de Joby, que sigue enfocándose en su misión original de certificar y fabricar aeronaves eléctricas para el transporte urbano.

Joby ha manifestado su intención de diversificarse en el sector de defensa, buscando nuevas fuentes de ingresos mientras mantiene su objetivo principal. Esta estrategia se enmarca dentro de un panorama más amplio donde las empresas de eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctricos) buscan generar ingresos a corto plazo, a pesar de los largos procesos regulatorios que enfrentan antes de poder operar comercialmente.

En otro ámbito, Uber ha decidido deshacerse de su participación en Serve Robotics, una empresa de entrega autónoma que surgió de Uber hace más de cinco años. Este movimiento sorprendió a la compañía, que se enteró de la venta a través de un archivo regulatorio. Aunque las dos empresas todavía mantienen una relación comercial, este cambio de rumbo indica una nueva estrategia para Uber en el sector de la movilidad autónoma.

Por último, se espera que el evento TechCrunch Disrupt 2026, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en San Francisco, presente a RJ Scaringe, CEO de Rivian, quien discutirá la visión de la empresa para el futuro de los vehículos eléctricos y la movilidad autónoma.