Tarde y Media se vive desde ReDi con una transmisión especial de Cadena 3 Rosario
Mati Arrieta y Agostina Meneghetti conducen el programa desde el Parque Urquiza, donde se desarrolla la gran celebración de las infancias. Cadena 3 Rosario acompaña la jornada con su estudio móvil y una cobertura especial.
16/08/2026 | 15:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Mati Arrieta y Agostina Meneghetti conducen el programa desde el Parque Urquiza.
Tarde y Media salió este domingo desde ReDi 2026, con una transmisión especial de Cadena 3 Rosario desde el Parque Urquiza, epicentro de la celebración por el Día de las Infancias.
Como cada tarde, Mati Arrieta y Agostina Meneghetti están al frente del programa, aunque esta vez trasladaron el estudio al predio para vivir desde adentro una jornada que reúne a miles de chicos y familias.
Desde el estudio móvil de Cadena 3, los conductores acompañan el desarrollo del evento con entrevistas, recorridas por las distintas propuestas, música y el contacto permanente con quienes disfrutan de ReDi.
La radio participa así de una nueva edición de la celebración con una programación especial que comenzó durante la jornada y continúa durante la tarde.
Cadena 3, en el corazón de ReDi
Además de la transmisión en vivo, Cadena 3 forma parte de las diferentes propuestas desplegadas en el Parque Urquiza, donde hay juegos, talleres, actividades deportivas, experiencias para las infancias y espectáculos musicales.
Uno de los atractivos es el mini estudio de radio desarrollado junto a Crucijuegos, que permite que los chicos jueguen a ser conductores y periodistas y experimenten cómo es estar frente a un micrófono.
La jornada también cuenta con una programación artística que incluye las presentaciones de Pau Pau, Sofi Gazzaniga, Marcela Morelo y Los Lirios.
Con Tarde y Media desde el Parque Urquiza, Cadena 3 Rosario continúa acompañando en vivo una de las principales actividades de este domingo en la ciudad.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebra? Se celebra el Día de las Infancias en el Parque Urquiza.
¿Quiénes conducen el programa? Mati Arrieta y Agostina Meneghetti son los conductores de Tarde y Media.
¿Cuándo se realizó la transmisión? La transmisión especial se realizó este domingo.
¿Dónde se lleva a cabo la celebración? La celebración tiene lugar en el Parque Urquiza.
¿Por qué es importante la transmisión de Cadena 3? La transmisión permite acompañar a miles de chicos y familias en una jornada de actividades y entretenimiento.