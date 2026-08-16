Tarde y Media se vive desde ReDi con una transmisión especial de Cadena 3 Rosario

FOTO: Mati Arrieta y Agostina Meneghetti conducen el programa desde el Parque Urquiza.

Tarde y Media salió este domingo desde ReDi 2026, con una transmisión especial de Cadena 3 Rosario desde el Parque Urquiza, epicentro de la celebración por el Día de las Infancias.

Como cada tarde, Mati Arrieta y Agostina Meneghetti están al frente del programa, aunque esta vez trasladaron el estudio al predio para vivir desde adentro una jornada que reúne a miles de chicos y familias.

Desde el estudio móvil de Cadena 3, los conductores acompañan el desarrollo del evento con entrevistas, recorridas por las distintas propuestas, música y el contacto permanente con quienes disfrutan de ReDi.

La radio participa así de una nueva edición de la celebración con una programación especial que comenzó durante la jornada y continúa durante la tarde.

Cadena 3, en el corazón de ReDi

Además de la transmisión en vivo, Cadena 3 forma parte de las diferentes propuestas desplegadas en el Parque Urquiza, donde hay juegos, talleres, actividades deportivas, experiencias para las infancias y espectáculos musicales.

Uno de los atractivos es el mini estudio de radio desarrollado junto a Crucijuegos, que permite que los chicos jueguen a ser conductores y periodistas y experimenten cómo es estar frente a un micrófono.

La jornada también cuenta con una programación artística que incluye las presentaciones de Pau Pau, Sofi Gazzaniga, Marcela Morelo y Los Lirios.

Con Tarde y Media desde el Parque Urquiza, Cadena 3 Rosario continúa acompañando en vivo una de las principales actividades de este domingo en la ciudad.