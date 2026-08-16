Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y 80 mil personas en Rosario

FOTO: El cierre fue con el tradicional desfile de cosplayers.

La Crack Bang Boom cerró este domingo su 15ª edición en Rosario con el tradicional desfile de cosplayers y una multitud que acompañó la última jornada. Según informó la organización, unas 80 mil personas participaron de la convención durante los cuatro días.

El encuentro tuvo como sedes al Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11, Puerto Joven y Tecnoteca, que recibieron a fanáticos de las historietas, el cómic, la animación, el animé y distintas expresiones de la cultura pop.

La programación incluyó muestras, charlas, talleres, presentaciones de libros, una feria de editoriales y comiquerías, exposición de originales, firmas de artistas y diferentes espacios destinados al dibujo y la creación.

La edición 2026 contó además con invitados nacionales e internacionales, entre ellos Chris Bachalo, Peter Milligan, Paco Roca, Enrique Breccia, Ben Abernathy, Shin Uchida, Mr. Imamura, Ariel Olivetti, María Eugenia Alcatena y Tute, entre otros artistas que participaron de encuentros, firmas y presentaciones.

El desfile de cosplayers, protagonista del cierre

Como ocurre tradicionalmente, el cierre estuvo marcado por el desfile de cosplayers, que reunió a jóvenes y adultos caracterizados como personajes de historietas, películas, videojuegos, series y animé.

La competencia se dividió en tres categorías. En la infantil, destinada a menores de 13 años, el podio quedó integrado por interpretaciones de Marge Simpson, Nightmare Foxy y Sandrone.

En la categoría para mayores de 13 años vinculada a videojuegos, cine y televisión, se destacó una caracterización doble de Ivar The Boneless y Freydis. En tanto, en la categoría dedicada a historietas, manga y cómics, la ganadora fue una interpretación de Spiral.

Con el río Paraná como escenario y una importante presencia de público, el desfile puso el cierre a cuatro jornadas que volvieron a reunir en Rosario a artistas, editoriales, coleccionistas y aficionados de distintas generaciones.