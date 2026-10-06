Murakami, Pynchon, Houellebecq y Aira, los favoritos al Nobel de Literatura 2026

Buenos Aires, 6 octubre (NA) - Haruki Murakami, Thomas Pynchon, Michel Houellebecq y el argentino César Aira se encuentran entre los escritores más mencionados en las apuestas para el Premio Nobel de Literatura 2026, cuyo ganador será revelado este jueves 8 de octubre por la Academia Sueca.

Al igual que en años anteriores, las casas de apuestas y los mercados de predicción han comenzado a elaborar una lista de favoritos que incluye tanto a autores consagrados como a aquellos que han ganado reconocimiento recientemente. Entre los principales candidatos también se destacan la china Can Xue, la canadiense Margaret Atwood, la mexicana Cristina Rivera Garza, el español Enrique Vila-Matas, el indio Amitav Ghosh, la canadiense Anne Carson y el australiano Gerald Murnane.

En el ámbito de las apuestas, Can Xue se posiciona como la favorita en Ladbrokes con una cotización de 10/1, seguida por Murakami, quien tiene 14/1. Pynchon y Murnane tienen una cotización de 16/1, mientras que Houellebecq, Atwood, Rivera Garza y Vila-Matas rondan los 20/1.

En otros mercados de predicción, como Kalshi, el autor con más probabilidades es Ghosh, con un 17%, seguido de Carson con 14%. Aira se sitúa con un 12%, empatado con Atwood y por delante de Pynchon, Murnane y Can Xue, lo que vuelve a resaltar la literatura argentina en la antesala del anuncio.

El autor argentino, con más de un centenar de títulos en su haber, ha construido una de las trayectorias más singulares de la narrativa contemporánea en Argentina. Obras como Un episodio en la vida del pintor viajero, Cómo me hice monja, La liebre, Varamo y Las noches de Flores son solo algunos de sus libros más conocidos internacionalmente. Su nombre ha estado presente durante años en la lista de posibles candidatos al Nobel.

Por su parte, Murakami es un habitual en estas apuestas. El autor japonés, conocido por títulos como Tokio blues, Kafka en la orilla, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo y 1Q84, mantiene una gran popularidad a nivel internacional y vuelve a posicionarse entre los favoritos.

Pynchon, reconocido como una de las figuras más influyentes de la narrativa estadounidense de las últimas décadas, también se encuentra en una buena posición. Es famoso por su aversión a la exposición pública y es el autor de obras como El arco iris de gravedad, La subasta del lote 49, Mason & Dixon y Vicio propio.

La lista de candidatos también incluye al francés Michel Houellebecq, uno de los escritores europeos más leídos y controvertidos de las últimas décadas. Sus obras, como Las partículas elementales, Plataforma, El mapa y el territorio, Sumisión, Serotonina y Aniquilación, abordan temas como la soledad, las relaciones humanas y los cambios en las sociedades occidentales.

Sin embargo, es importante destacar que las apuestas no son una predicción definitiva. Los nombres de los candidatos son un secreto y la Academia Sueca suele sorprender con sus elecciones. En 2025, Can Xue era considerada una de las grandes favoritas, pero el premio fue otorgado al escritor húngaro László Krasznahorkai. El misterio se resolverá el jueves en Estocolmo.