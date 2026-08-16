Bomberos contuvieron incendio forestal en Piedras Azules
El operativo contó con la participación de bomberos voluntarios de distintos cuarteles.
16/08/2026 | 20:46Redacción Cadena 3
FOTO: Bomberos de Córdoba contuvieron incendio este domingo. (Prensa provincial)
El incendio forestal registrado este domingo en el paraje Piedras Azules, jurisdicción de Villa de Soto, se encuentra contenido.
Luego del trabajo desplegado durante la jornada, los equipos lograron contener el avance de las llamas.
El personal permanecerá en el sector realizando tareas de enfriamiento y aseguramiento de los perímetros, con el objetivo de evitar reinicios.
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El operativo contó con la participación de bomberos voluntarios de distintos cuarteles, personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y medios aéreos de la Dirección Provincial de Aeronáutica.
Debido a que se trata de una zona serrana de difícil acceso vehicular, durante el combate contra el fuego se dispuso la intervención de aviones hidrantes que operaron desde el Aeroclub de La Cumbre.
Las autoridades mantienen el monitoreo del sector mientras continúan las tareas en terreno.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el domingo en Piedras Azules? Un incendio forestal fue registrado y se encuentra contenido.
¿Quiénes participaron en el operativo? Participaron bomberos voluntarios, personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y medios aéreos de la Dirección Provincial de Aeronáutica.
¿Dónde se realizó el combate contra el fuego? En el paraje Piedras Azules, jurisdicción de Villa de Soto.
¿Cómo se combatió el incendio? Se utilizaron aviones hidrantes que operaron desde el Aeroclub de La Cumbre.
¿Por qué es importante el monitoreo del sector? Para continuar con las tareas de enfriamiento y evitar reinicios del incendio.