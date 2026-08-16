Conocé a los ganadores de las bicicletas de la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el Kempes
El Kempes vivió la multitudinaria Fiesta del Día del Niño de Cadena 3, por la que pasaron unas 40 mil personas.
16/08/2026 | 21:18Redacción Cadena 3
FOTO: Una multitud fue al Kempes para la Fiesta del Día del Niño.
Córdoba vivió una nueva edición de la tradicional Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el estadio Mario Alberto Kempes, donde una multitud, estimada en unas 40 mil personas entre todas las que pasaron, disfrutó de una jornada cargada de música, espectáculos y actividades para toda la familia.
La celebración comenzó a las 8 y las familias que llegaron al estadio fueron recibidas con el tradicional chocolate caliente y criollos. Además, los niños y niñas presentes recibieron regalos durante el evento.
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Domingo inolvidable. El Kempes vivió la multitudinaria Fiesta del Día del Niño de Cadena 3: pasaron unas 40 mil personas
El estadio cordobés albergó una jornada masiva este domingo para celebrar a las infancias, con música en vivo, regalos y sorpresas para toda la familia. Mirá la cobertura de la Gran Cadena Federal.
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A partir de este lunes 17 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo se estará comunicando por teléfono con cada uno de los ganadores y ganadoras del sorteo de bicicletas realizado durante la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el estadio Mario Alberto Kempes.
Desde el organismo provincial se encargarán de coordinar la entrega de cada premio. El Ministerio llevará personalmente las bicicletas hasta el domicilio de los afortunados.
El proceso se realizará de la forma más ágil posible para que cada niño y niña pueda encontrarse pronto con su bicicleta.
El listado completo de los ganadores
Hernan Varas - 427
Fonseca Benjamin - 418
Maria Vila - 126
Florencia Montes de Oca - 722
Candela Ponti - 925
Chavez Milena - 556
Diaz Yazmin - 442
Dylan Ferreyra - 427
Yeimy Vilches - 139
Tobias Britez - 351
Arias Maximo - 950
Micaela Beas - 108
Chiaramonte Nicolás - 040
Leandro Caro - 169
Victoria Montenegro - 782
Evelyn Natalí Leguizamon - 153
Diego Oliva - 772
Mia Isabella López - 598
Miguel Angel Moreno - 548
Aitana Brunella del Milagro Elias Perez - 853
Joselin Crespin - 261
Dayana Yanet Cabrera - 261
Juan Carlos Jose Rojas Herrera - 438
Mateo Pedernera - 145
Garcia Castro Leticia - 340
Lisandro Fernández - 006
Andrea Gorosito - 650
Victoria Milagros Nicolau - 594
Trinidad Vilchez - 209
Lola Franco - 476
Benjamín Almada - 827
Silva Sofia Celeste - 857
Marcela Moralez - 238
Delfina Roman - 077
Lucia Páez Bordon - 513
Sanchez Lara - 350
Navarro Morena Agostina - 691
Jeral Haziel Chávez Arpasi - 162
Giulio Gianantonio - 545
Nadia Luquez - 664
Nanci Graciela Vijarra - 278
Daniela Diaz - 166
Joaquin Idiart - 508
Emanuel Bulacio - 051
Sol Agustina Gomez - 823
Azul Cabrera - 256
Ludmila Figueroa - 645
Lourdes Abrill Pizarro - 997
Clara Navarro - 001
Marcelo Roble - 235
Giuliana Videla - 978
Brunella Rivero - 650
Melanie Ullua - 762
Soria Ciro - 722
Pedro Valentín Quintero Diaz - 952
Joselin Gudiño - 747
Britany Migone - 942
Theo Natanael - 669
Montes Marcelo Rodolfo - 136
Guillermina Moyano - 465
Arlen Antonela Serrano - 375
Lourdes Nair Díaz - 311
Sol Astrada - 478
Romina Belén Figueroa - 840
Romero Silvia - 601
Rosso Francesca - 522
Elizabet Tutor - 664
Andrea Iman - 047
Luciana Videla - 864
Laura Ledesma - 040
María Cecilia Vivas - 780
Mariana Cecilia Nieto - 985
Mia Martina Reyna - 575
Joshua Nahuel Casini - 671
Briana Arce - 843
Castro Natalia - 645
Luna Lusero - 739
Gabriela Verónica Ramos - 923
Enzo Araya - 328
Gonzalo Junior Mansilla Peca - 916
Ramiro Gregorich - 776
Maximiliano Canto - 012
Pregot Fiamma Paola - 081
Lorenzo Ocza - 052
Mia Luz Morales - 074
Karen Astrid Agüero - 025
Máximo Cepeda - 177
Bianca del Castillo - 537
Yazmin Giuliana Marquez - 234
Alvaro Altamirano - 217
Ivón Ludmila Alanís - 603
Rebecca Farias Demarco - 634
Fiamma Reyna - 555
Nahuel Piva Sanabria - 994
Castillo Jazmin - 230
Marianela Castillo - 436
Cristina Cruzate - 326
Miguel Ángel Perez - 362
Melina Abrego - 777
Gustavo Guzman - 370
Mariano Caballero - 746
Lectura rápida
¿Qué evento se realizó en Córdoba? La Fiesta del Día del Niño de Cadena 3.
¿Quiénes asistieron al evento? Aproximadamente 40 mil personas entre familias y niños.
¿Cuándo comenzó la celebración? A las 8 de la mañana.
¿Dónde se llevó a cabo la fiesta? En el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Cómo se entregarán los premios a los ganadores? El Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo se comunicará por teléfono y llevará las bicicletas a los domicilios de los ganadores.
¿Por qué se realizó este evento? Para celebrar el Día del Niño y ofrecer actividades para toda la familia.