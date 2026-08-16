Conocé a los ganadores de las bicicletas de la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el Kempes

FOTO: Una multitud fue al Kempes para la Fiesta del Día del Niño.

Córdoba vivió una nueva edición de la tradicional Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el estadio Mario Alberto Kempes, donde una multitud, estimada en unas 40 mil personas entre todas las que pasaron, disfrutó de una jornada cargada de música, espectáculos y actividades para toda la familia.

La celebración comenzó a las 8 y las familias que llegaron al estadio fueron recibidas con el tradicional chocolate caliente y criollos. Además, los niños y niñas presentes recibieron regalos durante el evento.

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A partir de este lunes 17 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo se estará comunicando por teléfono con cada uno de los ganadores y ganadoras del sorteo de bicicletas realizado durante la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Desde el organismo provincial se encargarán de coordinar la entrega de cada premio. El Ministerio llevará personalmente las bicicletas hasta el domicilio de los afortunados.

El proceso se realizará de la forma más ágil posible para que cada niño y niña pueda encontrarse pronto con su bicicleta.

El listado completo de los ganadores

Hernan Varas - 427

Fonseca Benjamin - 418

Maria Vila - 126

Florencia Montes de Oca - 722

Candela Ponti - 925

Chavez Milena - 556

Diaz Yazmin - 442

Dylan Ferreyra - 427

Yeimy Vilches - 139

Tobias Britez - 351

Arias Maximo - 950

Micaela Beas - 108

Chiaramonte Nicolás - 040

Leandro Caro - 169

Victoria Montenegro - 782

Evelyn Natalí Leguizamon - 153

Diego Oliva - 772

Mia Isabella López - 598

Miguel Angel Moreno - 548

Aitana Brunella del Milagro Elias Perez - 853

Joselin Crespin - 261

Dayana Yanet Cabrera - 261

Juan Carlos Jose Rojas Herrera - 438

Mateo Pedernera - 145

Garcia Castro Leticia - 340

Lisandro Fernández - 006

Andrea Gorosito - 650

Victoria Milagros Nicolau - 594

Trinidad Vilchez - 209

Lola Franco - 476

Benjamín Almada - 827

Silva Sofia Celeste - 857

Marcela Moralez - 238

Delfina Roman - 077

Lucia Páez Bordon - 513

Sanchez Lara - 350

Navarro Morena Agostina - 691

Jeral Haziel Chávez Arpasi - 162

Giulio Gianantonio - 545

Nadia Luquez - 664

Nanci Graciela Vijarra - 278

Daniela Diaz - 166

Joaquin Idiart - 508

Emanuel Bulacio - 051

Sol Agustina Gomez - 823

Azul Cabrera - 256

Ludmila Figueroa - 645

Lourdes Abrill Pizarro - 997

Clara Navarro - 001

Marcelo Roble - 235

Giuliana Videla - 978

Brunella Rivero - 650

Melanie Ullua - 762

Soria Ciro - 722

Pedro Valentín Quintero Diaz - 952

Joselin Gudiño - 747

Britany Migone - 942

Theo Natanael - 669

Montes Marcelo Rodolfo - 136

Guillermina Moyano - 465

Arlen Antonela Serrano - 375

Lourdes Nair Díaz - 311

Sol Astrada - 478

Romina Belén Figueroa - 840

Romero Silvia - 601

Rosso Francesca - 522

Elizabet Tutor - 664

Andrea Iman - 047

Luciana Videla - 864

Laura Ledesma - 040

María Cecilia Vivas - 780

Mariana Cecilia Nieto - 985

Mia Martina Reyna - 575

Joshua Nahuel Casini - 671

Briana Arce - 843

Castro Natalia - 645

Luna Lusero - 739

Gabriela Verónica Ramos - 923

Enzo Araya - 328

Gonzalo Junior Mansilla Peca - 916

Ramiro Gregorich - 776

Maximiliano Canto - 012

Pregot Fiamma Paola - 081

Lorenzo Ocza - 052

Mia Luz Morales - 074

Karen Astrid Agüero - 025

Máximo Cepeda - 177

Bianca del Castillo - 537

Yazmin Giuliana Marquez - 234

Alvaro Altamirano - 217

Ivón Ludmila Alanís - 603

Rebecca Farias Demarco - 634

Fiamma Reyna - 555

Nahuel Piva Sanabria - 994

Castillo Jazmin - 230

Marianela Castillo - 436

Cristina Cruzate - 326

Miguel Ángel Perez - 362

Melina Abrego - 777

Gustavo Guzman - 370

Mariano Caballero - 746