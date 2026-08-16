Stripe adquirirá la startup de inteligencia artificial OpenRouter por más de 7 mil millones de dólares
La empresa de pagos Stripe cerró un acuerdo para adquirir OpenRouter, una startup que facilita el acceso a modelos de inteligencia artificial. El precio de la transacción supera los 7 mil millones de dólares.
FOTO: Logo de Stripe
Stripe finalizó un acuerdo para adquirir OpenRouter, según un reciente informe de Bloomberg. Esta startup se especializa en ayudar a los clientes a seleccionar diferentes modelos de inteligencia artificial para realizar diversas tareas, adaptándose a sus necesidades y presupuesto específicos.
OpenRouter anunció en mayo que había recaudado 113 millones de dólares en una ronda de financiamiento Serie B, alcanzando una valoración de 1.3 mil millones de dólares. Entre sus inversores se encuentran Sequoia, Andreessen Horowitz, Menlo Ventures y Capital G, de Alphabet.
En ese momento, el CEO de OpenRouter, Alex Atallah, describió a la empresa como el equivalente a Stripe para la inteligencia artificial, dado que proporciona a los clientes un punto de acceso único a diferentes sistemas y evita el bloqueo de proveedores. La startup también afirmó contar con 8 millones de usuarios globales y ofrecer acceso a más de 400 modelos de inteligencia artificial.
El Wall Street Journal reportó el mes pasado que Stripe y OpenRouter estaban en conversaciones para la adquisición. Ahora, Bloomberg indicó que esas discusiones han conducido a un precio de transacción superior a los 7 mil millones de dólares.
Un portavoz de Stripe declaró a TechCrunch que la compañía no comenta sobre rumores o especulaciones.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Stripe adquirió OpenRouter, una startup de IA, por más de 7 mil millones de dólares.
¿Quién es el CEO de OpenRouter?
El CEO es Alex Atallah, quien describió a la empresa como el equivalente de Stripe para IA.
¿Cuándo se anunció la adquisición?
La adquisición fue reportada el 16 de agosto de 2026.
¿Dónde se encuentra OpenRouter?
OpenRouter tiene usuarios en todo el mundo, con 8 millones de usuarios globales.
¿Por qué es relevante esta adquisición?
La adquisición permite a Stripe expandir su oferta en el campo de la inteligencia artificial.