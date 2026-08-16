Stripe adquirirá la startup de inteligencia artificial OpenRouter por más de 7 mil millones de dólares

Stripe finalizó un acuerdo para adquirir OpenRouter, según un reciente informe de Bloomberg. Esta startup se especializa en ayudar a los clientes a seleccionar diferentes modelos de inteligencia artificial para realizar diversas tareas, adaptándose a sus necesidades y presupuesto específicos.

OpenRouter anunció en mayo que había recaudado 113 millones de dólares en una ronda de financiamiento Serie B, alcanzando una valoración de 1.3 mil millones de dólares. Entre sus inversores se encuentran Sequoia, Andreessen Horowitz, Menlo Ventures y Capital G, de Alphabet.

En ese momento, el CEO de OpenRouter, Alex Atallah, describió a la empresa como el equivalente a Stripe para la inteligencia artificial, dado que proporciona a los clientes un punto de acceso único a diferentes sistemas y evita el bloqueo de proveedores. La startup también afirmó contar con 8 millones de usuarios globales y ofrecer acceso a más de 400 modelos de inteligencia artificial.

El Wall Street Journal reportó el mes pasado que Stripe y OpenRouter estaban en conversaciones para la adquisición. Ahora, Bloomberg indicó que esas discusiones han conducido a un precio de transacción superior a los 7 mil millones de dólares.

Un portavoz de Stripe declaró a TechCrunch que la compañía no comenta sobre rumores o especulaciones.