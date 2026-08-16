Accidente de tránsito en la autopista Córdoba-Carlos Paz: una herida y largas demoras

FOTO: Accidente en mano a Cordoba en autopista Córdoba-Carlos Paz.

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Un accidente de tránsito se registró este domingo en la autopista Córdoba-Carlos Paz, en sentido hacia la capital cordobesa, a unos cuatro o cinco kilómetros antes de llegar al peaje.

El vehículo involucrado, una Renault Kangoo gris despistó y volcó. Al volante se encontraba una mujer de 45 años, quien viajaba acompañada por un hombre y el hijo del mismo.

El personal médico diagnosticó a la conductora traumatismos varios y la trasladó a la Clínica de la Cañada, en Córdoba Capital. Los otros dos ocupantes recibieron control clínico y no presentaron lesiones.

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El siniestro provocó la formación de extensas colas de vehículos, afectando la circulación en esa vía de alto tránsito.

Se recomienda a los automovilistas extremar las precauciones y, de ser posible, utilizar vías alternativas mientras se normaliza la situación. La vía quedó liberada tras el operativo.