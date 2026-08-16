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Accidente de tránsito en la autopista Córdoba-Carlos Paz: una herida y largas demoras

Se registró este domingo por la tarde en la mano que regresa a la capital provincial.

16/08/2026 | 20:22Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Accidente en mano a Cordoba en autopista Córdoba-Carlos Paz.

FOTO: Accidente en mano a Cordoba en autopista Córdoba-Carlos Paz.

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Un accidente de tránsito se registró este domingo en la autopista Córdoba-Carlos Paz, en sentido hacia la capital cordobesa, a unos cuatro o cinco kilómetros antes de llegar al peaje.

El vehículo involucrado, una Renault Kangoo gris despistó y volcó. Al volante se encontraba una mujer de 45 años, quien viajaba acompañada por un hombre y el hijo del mismo.

El personal médico diagnosticó a la conductora traumatismos varios y la trasladó a la Clínica de la Cañada, en Córdoba Capital. Los otros dos ocupantes recibieron control clínico y no presentaron lesiones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El siniestro provocó la formación de extensas colas de vehículos, afectando la circulación en esa vía de alto tránsito.

Se recomienda a los automovilistas extremar las precauciones y, de ser posible, utilizar vías alternativas mientras se normaliza la situación. La vía quedó liberada tras el operativo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un accidente de tránsito en la autopista Córdoba-Carlos Paz.

¿Quiénes están involucrados? Un automóvil resultó dañado, y efectivos de emergencias están trabajando en el lugar.

¿Cuándo sucedió? Este domingo.

¿Dónde ocurrió? En la autopista Córdoba-Carlos Paz, antes del peaje.

¿Por qué es relevante? El accidente provocó graves daños materiales y colas de vehículos, afectando la circulación.

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