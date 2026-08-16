Alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 130 km/h en siete provincias argentinas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos y vientos intensos en San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Se esperan ráfagas de hasta 130 km/h.
16/08/2026 | 19:11Redacción Cadena 3
FOTO: Alerta por tormentas y vientos. (Ilustrativa)
El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina emitió una alerta amarilla por tormentas en la provincia de Entre Ríos.
La alerta incluyó también una advertencia por vientos que podrían alcanzar los 130 km/h en varias provincias del país. Las provincias afectadas por los vientos fueron San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Según el informe, Entre Ríos enfrentó lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas de ellas fuertes. Las condiciones climáticas generaron la posibilidad de abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se estimaron valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, con la posibilidad de superarlos en algunas áreas.
En cuanto a los vientos, la zona cordillerana experimentó ráfagas del sector oeste, con velocidades que oscilaron entre 60 y 80 km/h, alcanzando picos de hasta 130 km/h. Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones para la población.
Entre las recomendaciones por tormentas, se sugirió evitar salir de casa, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Además, se aconsejó desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresaba agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y retirar o asegurar objetos que pudieran ser arrastrados por el viento. Aquellos que se encontraran al aire libre debían buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Por otro lado, las recomendaciones para los vientos incluyeron evitar salir, retirar o asegurar objetos susceptibles de ser arrastrados, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. También se instó a tener precaución al conducir.
Lectura rápida
¿Qué emitió el Servicio Meteorológico Nacional? Una alerta amarilla por tormentas en la provincia de Entre Ríos.
¿Quiénes están afectados por los vientos? Las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
¿Cuánto se estima que lloverá en Entre Ríos? Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm.
¿Qué recomendaciones se dieron para las tormentas? Evitar salir de casa, desconectar electrodomésticos y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
¿Cuál es una de las advertencias para los vientos? No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.