Trágico accidente de micro en Brasil dejó diez muertos y varios heridos

Un micro con turistas volcó en un trágico accidente en Brasil. El incidente dejó al menos diec muertos y varios heridos. El vehículo, que había salido desde Belo Horizonte, se dirigía al barrio carioca de Copacabana cuando se salió de la vía y volcó cerca del arcén en una zona montañosa de Río de Janeiro.

El accidente ocurrió a las 4.30 de la mañana del 16 de agosto de 2026, en el kilómetro 91 de la carretera que conecta Brasilia con Río de Janeiro, según informó la Policía Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués).

Inicialmente, se reportó que viajaban 47 turistas, pero la concesionaria responsable del tramo de la carretera donde sucedió el accidente detalló que había 56 personas a bordo, incluyendo al conductor y dos ayudantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los bomberos y al menos cinco ambulancias del Servicio Móvil de Atención de Emergencias (SAMU) llevaron a cabo el rescate y brindaron asistencia a las víctimas. La PRF confirmó diez muertes y 49 heridos. Los cuerpos de nueve víctimas fueron enviados al Puesto Regional de Policía Técnico-Científica (PRPTC) en Petrópolis para realizar las autopsias, mientras que la décima víctima, que fue rescatada con vida, no sobrevivió a sus heridas y su cuerpo fue enviado al PRPTC en Nova Iguaçu.

La Policía Civil, citada por el medio O Globo, indicó que se estaban llevando a cabo investigaciones para determinar las circunstancias del accidente.

En un comunicado, la empresa Estrela Guia Turismo expresó su profundo pesar por lo ocurrido y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas. La empresa aseguró que cooperaba plenamente con las autoridades responsables de la investigación y que tomaba todas las medidas necesarias para brindar asistencia a las víctimas y sus familiares.

“En este momento de profunda angustia, pedimos respeto a la privacidad de las familias y las personas afectadas”, indicaron desde la empresa. Asimismo, resaltaron que aguardaban la conclusión de las investigaciones para esclarecer adecuadamente las circunstancias del accidente.