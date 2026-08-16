Colombia busca a 143 desaparecidos a casi una semana del devastador terremoto
Seis días después del terremoto que dejó 289 muertos y más de 186,000 personas afectadas, los equipos de rescate intensifican la búsqueda de 143 desaparecidos en Colombia.
16/08/2026 | 17:46Redacción Cadena 3
FOTO: Desastre en Colombia.
A seis días del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en localizar a las 143 personas que continuaron desaparecidas.
El balance oficial ascendió a 289 muertos y 4,187 heridos, mientras las autoridades advirtieron que el paso de las horas redujo las posibilidades de encontrar sobrevivientes. El sismo ocurrió el lunes y tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Las ciudades de Cali y Pereira se encontraban entre las zonas más afectadas, con edificios colapsados y miles de viviendas destruidas o dañadas.
El gobierno declaró el desastre nacional y mantuvo un puesto de mando unificado para coordinar las tareas de emergencia. Desde la Base Naval de Buenaventura, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la prioridad de los equipos de emergencia era localizar a las personas que seguían desaparecidas.
"La instrucción es atender esa emergencia con los desaparecidos porque lo más importante aquí es salvar vidas", afirmó el mandatario durante una recorrida por las zonas afectadas. Las tareas se desarrollaron mientras disminuyó la llamada ventana de esperanza para encontrar personas con vida bajo los escombros.
El capitán Roni Kaplan, vocero de la Fuerza de Defensa israelí, advirtió que las posibilidades se redujeron con el paso del tiempo, aunque remarcó que los rescatistas continuaron trabajando para intentar localizar a posibles sobrevivientes.
El equipo israelí fue uno de los tres grupos internacionales autorizados por Colombia para participar de las tareas de búsqueda y rescate, junto con los equipos de Estados Unidos y Ecuador. En Cali, los rescatistas israelíes recuperaron cuatro cuerpos entre los restos de un edificio colapsado.
El terremoto provocó daños generalizados en el oeste del país. De acuerdo con el balance de las autoridades, 186,000 personas resultaron afectadas, mientras que 26,945 viviendas fueron destruidas y otras 127,557 sufrieron daños. Además, 66 edificios colapsaron. Cali y Pereira fueron las ciudades más golpeadas por el terremoto. Las tareas de rescate se complicaron por la magnitud de los daños y por las réplicas registradas desde el sismo principal.
La emergencia también afectó al sistema educativo: 2,838 centros educativos sufrieron daños. El presidente anunció que las clases se desarrollarían de manera virtual, aunque todavía no estableció una fecha para el reinicio del ciclo presencial.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Colombia? Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste del país, dejando 289 muertos y 4,187 heridos.
¿Quién es el presidente que se pronunció sobre la emergencia? El presidente Abelardo de la Espriella declaró el desastre nacional y coordinó las tareas de rescate.
¿Cuándo ocurrió el sismo? El terremoto ocurrió el lunes, hace seis días desde el momento del reporte.
¿Dónde fue el epicentro del terremoto? El epicentro del sismo fue en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.
¿Por qué se complicaron las tareas de rescate? Las tareas de rescate se complicaron por la magnitud de los daños y las réplicas registradas tras el sismo principal.