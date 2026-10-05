El impacto del ayuno de siete días en el cuerpo humano: descubrimientos sorprendentes

Un nuevo estudio publicado en Nature Metabolism demostró que el ayuno prolongado, específicamente durante siete días, genera cambios biológicos importantes en el organismo. Los investigadores de la Queen Mary University of London y la Norwegian School of Sports Sciences llevaron a cabo la investigación, que reveló que muchos de los efectos más notables del ayuno solo se manifiestan después de aproximadamente tres días sin consumir alimentos.

Los resultados de este estudio sugieren que el ayuno podría influir en la salud de maneras que van más allá de la simple pérdida de peso. A medida que los participantes del estudio se abstenían de comer, se observaron cambios moleculares significativos en el cuerpo, lo que podría inspirar tratamientos médicos que imiten los efectos del ayuno.

Durante la investigación, se monitorearon a 12 voluntarios sanos que realizaron un ayuno de agua durante siete días. Se midieron cambios en aproximadamente 3,000 proteínas en su sangre antes, durante y después del ayuno. Los participantes perdieron un promedio de 5.7 kilogramos durante el ayuno, experimentando una reducción tanto en la masa grasa como en la masa magra.

Un hallazgo crucial fue que, a partir del tercer día, comenzaron a detectarse cambios distintivos en los niveles de proteínas en todo el cuerpo. Aproximadamente un tercio de todas las proteínas analizadas mostraron cambios significativos, lo que sugiere que la restricción calórica total genera una respuesta coordinada en el organismo, en lugar de simplemente alterar la forma en que se obtiene energía.

Además, se identificaron firmas biológicas que no podían explicarse únicamente por la pérdida de peso. Por ejemplo, se observaron cambios en las proteínas que brindan soporte estructural a las neuronas en el cerebro, lo que indica que el ayuno podría influir en una gama más amplia de procesos biológicos de lo que se había pensado anteriormente.

Claudia Langenberg, directora del Precision Health University Research Institute (PHURI), afirmó: "Por primera vez, podemos observar lo que sucede a nivel molecular en el cuerpo durante el ayuno. Los resultados proporcionan evidencia de los beneficios para la salud del ayuno, que se hacen visibles después de tres días de restricción calórica total, un tiempo más largo de lo que se pensaba anteriormente".

Este estudio destaca la importancia de comprender cómo el ayuno puede generar cambios biológicos beneficiosos. Si se pueden identificar los caminos moleculares responsables de estos efectos, podría ser posible desarrollar tratamientos que activen esos caminos sin que los pacientes tengan que ayunar durante varios días.