Estimulación del Nervio Vago: Clave para Aprender Nuevas Habilidades

¿Por qué algunas habilidades nuevas se aprenden rápidamente mientras que otras resultan frustrantemente difíciles? La respuesta podría estar relacionada no solo con el talento o el esfuerzo, sino también con el estado del cerebro para convertir la práctica en aprendizaje duradero.

Investigadores de la Universidad de Tohoku demostraron que la estimulación del nervio vago tras la práctica fortalece el aprendizaje motor a largo plazo en ratones. Este hallazgo sugiere un papel crucial de la comunicación entre el cuerpo y el cerebro en la persistencia de nuevas habilidades.

El estudio, publicado en iScience el 25 de agosto de 2026, mostró que el nervio vago actúa como una vía de información entre el cerebro y el cuerpo, enviando señales desde los órganos internos hacia el cerebro y viceversa. La estimulación del nervio vago (VNS, por sus siglas en inglés) puede influir en esta comunicación, ya que se ha aprobado clínicamente para tratar diversos trastornos.

Investigaciones anteriores habían explorado la VNS como una forma de neuromodulación que altera la actividad en los sistemas de neurotransmisores. Sin embargo, este nuevo estudio sugiere que también puede haber otro mecanismo importante involucrado: cambios rítmicos en los vasos sanguíneos dentro del cerebro.

Para investigar esto, los investigadores diseñaron un pequeño electrodo de cuff que se adhiere al nervio vago cervical izquierdo en ratones. Luego, probaron la VNS durante una tarea de aprendizaje conocida como respuesta optocinética horizontal (HOKR), que depende del cerebelo y entrena a los ratones para que mejoren su capacidad de seguir rayas visuales en movimiento.

El Mayor Efecto Apareció Después de la Práctica

Los investigadores aplicaron la VNS después de cada sesión de entrenamiento, en lugar de durante la tarea de aprendizaje. La estimulación no mejoró inmediatamente el rendimiento durante el entrenamiento, sino que los beneficios se hicieron evidentes más tarde. En días posteriores, los ratones que recibieron VNS mostraron un aprendizaje a largo plazo más sólido.

Esto sugiere que la estimulación podría influir en los procesos que ocurren después del entrenamiento, cuando el cerebro consolida lo aprendido en una memoria más duradera. Según el profesor Ko Matsui, "el punto clave es que la VNS se aplicó solo después del entrenamiento. Nuestros hallazgos sugieren que la VNS puede abrir una ventana oculta de oportunidad para un aprendizaje mejorado al hacer que el entorno cerebral sea más receptivo a cambios duraderos".

Cambios Rítmicos en el Volumen Sanguíneo Cerebral

El equipo también buscó cambios en el cerebro que podrían acompañar el aprendizaje mejorado. Mediante la fotometría de fibra, encontraron que una sola ronda de VNS producía una respuesta vascular de dos fases: el volumen sanguíneo local disminuyó brevemente antes de aumentar tras un retraso. Con la repetición de la VNS, se generaron oscilaciones rítmicas en el volumen sanguíneo.

Estos ritmos vasculares también parecieron estar relacionados con el aprendizaje. Los ratones con oscilaciones de volumen sanguíneo más grandes generalmente mostraron un mejor aprendizaje al quinto día, lo que sugiere que los cambios en el entorno vascular del cerebro podrían estar conectados a los efectos más duraderos de la estimulación.

El autor principal, Junyu Chen, afirmó: "Nuestros cerebros pueden estar más influenciados por el cuerpo de lo que imaginamos. Al ajustar el entorno metabólico del cerebro, incluidas las oscilaciones vasculares rítmicas, podríamos desbloquear capacidades que de otro modo permanecerían latentes".

Explorando la Conexión Cuerpo-Cerebro

Las investigaciones futuras se centrarán en perfeccionar los protocolos de estimulación y determinar con mayor precisión cómo la comunicación entre el cerebro y el cuerpo apoya la plasticidad a largo plazo. Al estudiar esta vía de comunicación bidireccional con más detalle, los científicos esperan comprender mejor cómo se convierte el aprendizaje en algo duradero y cómo podría mejorarse ese proceso.