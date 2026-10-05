Fuerte operativo de Bomberos para rescatar a un gato atrapado desde el jueves en un árbol
El animal permanece en lo alto de una copa frente al Hospital Provincial y una dotación trabaja con una escalera para ponerlo a salvo.
05/10/2026 | 09:42Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Así cayó el gato desde las alturas.
Un operativo de Bomberos Zapadores se desplegó este lunes frente al Hospital Provincial de Rosario para rescatar a un gato que permanece atrapado desde el jueves en lo alto de un árbol. El animal se encuentra en la copa, a varios metros del suelo, y los vecinos dieron aviso para intentar bajarlo.
El gato es comunitario y vive en las inmediaciones del hospital. Vecinos de la zona se encargan de alimentarlo, vacunarlo y llevarlo al veterinario cuando necesita atención. Según una de las personas que lo cuida, el animal está muy asustado porque no está acostumbrado al contacto con personas.
FOTO: Trabajo de los bomberos para bajar el gato.
Los bomberos intentaron acercarse con una escalera y previamente también utilizaron un lazo, pero el gato se asustó, saltó hacia otro árbol y luego regresó al ejemplar donde estaba inicialmente. En este momento, la escalera todavía no alcanza la altura donde se encuentra el animal, que permanece aferrado a una de las ramas.
El operativo generó además una interrupción del tránsito en la zona, mientras varias personas se acercaron para observar y registrar el rescate. Los vecinos y los bomberos esperan poder alcanzar al gato y ponerlo a salvo después de varios días atrapado en las alturas.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Hospital Provincial de Rosario? Un gato quedó atrapado en un árbol y se realizó un operativo de rescate.
¿Quiénes participaron en el rescate? El operativo fue llevado a cabo por Bomberos Zapadores y vecinos del área.
¿Cuándo sucedió el rescate? El operativo se realizó este lunes, después de que el gato estuviera atrapado desde el jueves anterior.
¿Dónde se llevó a cabo el operativo? En las inmediaciones del Hospital Provincial de Rosario.
¿Por qué se realizó el rescate? El gato estaba asustado y atrapado a varios metros de altura, y los vecinos querían ayudarlo.