FOTO: Trágico accidente en Tucumán: un enfermero pierde la vida tras chocar su moto contra un camión

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Un enfermero de 32 años murió al chocar su moto contra un camión con semirremolque sobre la ruta provincial 304, a la altura de La Angostura, en el departamento tucumano de Burruyacú.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado cuando la víctima, identificada como Federico Leonel Juárez, que circulaba en dirección al norte en una motocicleta Honda CB1 Twister roja, colisionó de frente con un camión que transportaba caña de azúcar.

El conductor del rodado de mayor porte, un hombre de 59 años, intentaba ingresar a la traza principal por un camino vecinal, pero Juárez no logró esquivarlo y falleció en el acto como consecuencia del fuerte impacto.

Efectivos de tres comisarías concurrieron al lugar y ordenaron el tránsito por el despliegue de un operativo de emergencia, al tiempo que intervino personal de Criminalística para la realización de los análisis de rigor.

El deceso de Juárez generó una profunda conmoción y la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán se despidió del joven en las redes sociales.

"Desde la Cátedra de Enfermería en Salud Pública despedimos con profundo dolor y afecto a nuestro querido ex alumno, y acompañamos a su familia, amigos, compañeros y seres queridos en este difícil momento", expresaron.