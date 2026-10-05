Flávio Bolsonaro supera a Lula en el Sur y Sureste, pero no en el Noreste brasileño

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- La ventaja que logró Lula (PT) en los estados del noreste en las elecciones de este domingo no fue suficiente para superar el desempeño de Flávio Bolsonaro (PL) en regiones con mayor peso electoral.

El senador opositor terminó la primera vuelta por delante, con 56,1 millones de votos (47,03%), frente a los 53,8 millones del actual mandatario (45,16%). La diferencia fue de 2,2 millones.

Con estas cifras, Flávio superó el número de votos de su padre, Jair Bolsonaro, quien en la primera vuelta de 2022 obtuvo 51 millones de votos, frente a los 57,2 millones de Lula.

Balance de votos entre Lula y Flávio Bolsonaro

En 2026, Lula registró su mayor número de votos en el Noreste, donde ganó en todos los estados y acumuló diferencias de más de 3,2 millones de votos en Bahía, 1,8 millones en Pernambuco y 1,8 millones en Ceará. En total, Lula obtuvo 11 millones de votos en el Noreste.

Sin embargo, este resultado se ve contrarrestado por los avances de Flávio Bolsonaro en estados con mayor peso electoral. Si se consideran las demás regiones, el candidato del PL acumuló 13 millones de votos más que Lula.

El punto culminante fue San Pablo, donde el senador obtuvo una ventaja de 3,4 millones de votos, el mayor margen. Los resultados en Río de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo también contribuyeron a su buen desempeño.

En conjunto, San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro representan más del 40% de los votantes del país.

Los avances que Flávio logró solo en São Paulo y Río de Janeiro ya han borrado una parte significativa de la ventaja que Lula había acumulado en los estados del noreste.

La fuerza del senador en la región se complementó con resultados positivos en el Sur, especialmente en Paraná y Santa Catarina, donde las diferencias superaron los 1,8 millones de votos.

Así, aunque Lula logró una amplia ventaja en el noreste, no fue suficiente para que el presidente terminara por delante en la votación del domingo.

El peso electoral de las circunscripciones más grandes del sureste y la ventaja de Flávio en los estados del sur terminaron equilibrando la contienda nacional y le garantizaron al senador un resultado superior al considerar todos los estados en conjunto.