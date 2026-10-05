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Lo que dejó el clásico: Talleres lleva 491 minutos sin marcar de local

Haciendo de local, la última vez que le anotó un gol a Belgrano fue en 2018. El detalle.

05/10/2026 | 14:41Redacción Cadena 3

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Nahuel Bustos, en 2018.

FOTO: Nahuel Bustos, en 2018.

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Gabriel Rodríguez Por Gabriel Rodríguez

El clásico entre Talleres y Belgrano sigue dejando tela para cortar y hay dos datos estadísticos que enmarcan esa situación.

Ya no es solamente el hecho de que la “T” hace 8 años y 9 partidos que no puede ganar, sino que haciendo de local en el Mario Kempes no puede marcar.

En efecto van cinco partidos en los que no logra convertirle a su clásico rival, desde octubre de 2018 cuando Nahuel Bustos anotó para el 3-0 con el que terminaría el último cotejo que el Albiazul ganó.

Bustos marcó a los 4 minutos del segundo tiempo pero desde allí se enfrentaron de manera oficial cinco veces más con tres 0 a 0 y dos triunfos de la “B” por 1-0.

Es decir que, de local, Talleres lleva 491 minutos sin inflar la red de Belgrano:

LOCAL TALLERES EN EL KEMPES

Superliga 2018/19: Talleres 3-0 (Ramíres y Bustos 2)

Copa de la Liga 2023: 0-0

Liga Profesional 2024: 0-0 (expulsado Rébola)

Clausura 2025: 0-0

Playoff Apertura 2026: 0-1 (Metilli) (expulsados Maidana, Herrera y Passerini)

Clausura 2026: 0-1 (Hernandes)

1 DE 5

En un contexto más general y contando todo, Talleres solo hizo un gol en los últimos cinco clásicos: Rick a los 19 minutos del primer tiempo, en el Gigante de Alberdi anotó en marzo de 2025, el solitario tanto Albiazul en el último tiempo.

De hecho, desde el ascenso de Belgrano en 2022, los cuatro tantos que marcó Talleres fueron en Alberdi:

Liga 2023: 1-1 (gol de Bustos)

Copa de la Liga 2024: 2-2 (Sosa y Martínez)

Clausura 2025: 1-1 (gol de Rick)

Lectura rápida

¿Qué clásico se menciona en el artículo? Se menciona el clásico entre Talleres y Belgrano.

¿Cuánto tiempo lleva Talleres sin ganar? Talleres lleva 8 años y 9 partidos sin ganar.

¿Dónde se juega el clásico? El clásico se juega en el Mario Kempes.

¿Cuántos goles ha marcado Talleres en los últimos cinco clásicos? Talleres ha marcado solo un gol en los últimos cinco clásicos.

¿Desde cuándo no marca Talleres en su estadio contra Belgrano? Talleres no marca en su estadio contra Belgrano desde octubre de 2018.

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