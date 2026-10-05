Balotaje en Brasil: dónde están los votos que necesitan Bolsonaro y Lula

Por Federico Albarenque

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil dejó a Flávio Bolsonaro en una posición favorable para el balotaje y obligó a Luiz Inácio Lula da Silva a replantear su estrategia. La diferencia, inferior a dos puntos porcentuales, es estrecha, pero su impacto político resulta mayor: el senador terminó adelante cuando la mayoría de las encuestas anticipaba una ventaja del actual presidente.

El resultado cambia el punto de partida de las tres semanas de campaña que desembocarán en la segunda vuelta del 25 de octubre. Bolsonaro puede apoyarse en el triunfo del domingo para fortalecer su discurso de cambio. Lula, en cambio, necesita ampliar su respaldo y movilizar a quienes no lo acompañaron en las urnas.

En su mensaje posterior a la elección, Bolsonaro celebró el apoyo de casi 56 millones de brasileños y colocó una palabra en el centro de su intervención: "cambio". También sostuvo que sus mediciones internas lo mostraban adelante, en contraste con buena parte de los sondeos difundidos antes de la votación. Su lectura busca instalar que existe una voluntad de terminar con el gobierno del Partido de los Trabajadores.

Sin embargo, la ventaja de la primera vuelta no resuelve la segunda. El desafío para ambos candidatos pasa ahora por conquistar dos grupos diferentes: quienes eligieron a otras fuerzas y quienes directamente no fueron a votar.

Entre ocho y nueve millones de electores respaldaron a candidatos que quedaron fuera del balotaje. El tercero obtuvo el 2,6% de los votos y los postulantes ubicados en el tercer, cuarto y quinto lugar pertenecen a la derecha. Esa afinidad ofrece a Bolsonaro una oportunidad para ampliar su caudal.

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La posibilidad de captar esos apoyos ya explicaba por qué algunas encuestas que ubicaban a Lula primero en la votación inicial mostraban un empate técnico en la segunda vuelta. Al llegar al balotaje desde el primer puesto, Bolsonaro cuenta con un punto de partida más favorable que el previsto. Pero la cercanía ideológica no garantiza una transferencia automática de votos: deberá convertirla en respaldo efectivo.

El otro gran universo es el de la abstención. Cerca de 30 millones de brasileños no participaron, alrededor del 21% del electorado. Sumados a quienes eligieron otras candidaturas, conforman un conjunto próximo a los 40 millones de personas sobre el que ambos competidores intentarán avanzar.

Ese número requiere una precaución: los ausentes no constituyen un bloque homogéneo ni una reserva asegurada para ninguno de los dos. Además, la participación del 79% estuvo cerca del nivel histórico señalado en la cobertura, de alrededor del 80%. Por eso, movilizar a quienes se quedaron afuera será una tarea exigente.

Para Lula, esa búsqueda adquiere especial importancia. Su llamado a los adultos mayores para que concurrieran a votar, realizado durante la jornada electoral, mostró la relevancia que asignaba a la participación. No alcanza, por sí solo, para concluir que ya conocía un resultado adverso, pero sí refleja una preocupación que ahora ocupa un lugar central en su campaña.

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En paralelo, la gestión del Gobierno puede convertirse en una herramienta para intentar recuperar iniciativa. Entre las posibilidades mencionadas aparece una modificación del régimen laboral: pasar del esquema de seis días de trabajo y uno de descanso al de cinco días de actividad y dos de descanso, junto con una reducción de la semana de 44 a 40 horas sin recortes salariales.

Se trata de una eventual iniciativa, cuya aprobación y efecto electoral todavía están por verse. En una campaña tan breve, el oficialismo necesitaría que cualquier propuesta resulte creíble y conecte con las preocupaciones cotidianas de los votantes.

La disputa también tiene un componente generacional y familiar. Lula busca un cuarto mandato presidencial frente a Flávio, el hijo mayor de Jair Bolsonaro. Con su padre fuera de la competencia y bajo prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado, el senador concentra la posibilidad de devolver al bolsonarismo al poder.

Las encuestas, por su parte, quedan bajo revisión. La mayoría anticipó una ventaja de Lula y el resultado terminó favoreciendo a su adversario. La discrepancia merece un examen que distinga metodologías, fechas de relevamiento y márgenes de error. Con los datos mencionados al aire, no corresponde equiparar a todas las consultoras ni establecer un balance definitivo de sus aciertos.

Brasil entra así en una campaña corta, con Bolsonaro fortalecido y Lula obligado a ampliar su convocatoria. La diferencia del domingo permite una remontada, pero exige al presidente conseguir apoyos que no obtuvo en la primera vuelta. Para el senador, el desafío será consolidar su ventaja y sumar a los votantes de derecha que todavía no lo eligieron.