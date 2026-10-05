Australia investiga al copiloto de FlyDubai tras intento de apoderarse de un avión hacia Israel

FOTO: Australia investiga el pasado del copiloto de FlyDubai y otras noticias de Oriente Medio

Las autoridades australianas han comenzado una investigación sobre el tiempo que el copiloto omaní de FlyDubai pasó en el país, tras su detención por un intento de apoderarse de un avión que tenía como destino Israel y estrellarlo. Esta situación ha llevado a un análisis exhaustivo por parte de las agencias de seguridad australianas, que están revisando los vínculos que el piloto podría haber tenido en el país.

El copiloto fue arrestado en Emiratos Árabes Unidos, donde supuestamente intentó tomar el control del vuelo hacia Israel. La Policía Federal Australiana ha informado que un equipo antiterrorista, compuesto por personal de la policía federal y estatal, así como de la agencia de inteligencia interna de Australia, se encuentra investigando los antecedentes del individuo durante su estancia en Australia.

Por otra parte, se ha conocido que el copiloto también había pasado tiempo en Nueva Zelanda, y que las autoridades de ese país están llevando a cabo su propia investigación al respecto. Según medios locales, el hombre obtuvo una visa de estudiante australiana en 2014 y llegó a Australia para iniciar un curso universitario en 2015. Sin embargo, salió del país en 2017 y su visa fue cancelada en 2019 tras confirmarse que ya no estaba matriculado en su curso.

En un contexto paralelo, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, anunció que se prohibirá la entrada a Israel al líder del Partido Verde británico, Zack Polanski, tras una resolución del partido que ha sido calificada como "claramente antisemita". Esta resolución, aprobada durante la conferencia anual del Partido Verde en Brighton, sostiene que el sionismo será tratado como cualquier otra forma de racismo y apoya la creación de un único Estado palestino democrático.

El Partido Verde cuenta con solo cinco escaños en el Parlamento británico, que tiene un total de 650 miembros. Polanski, quien busca un escaño que anteriormente ocupaba el ex primer ministro Keir Starmer, no participó en la votación. En respuesta a las críticas, afirmó que "no hay conflicto entre apoyar los derechos de los palestinos y los derechos del pueblo judío".

Mientras tanto, ministros de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía se reunieron en Riad para discutir un pacto trilateral de defensa. Este encuentro forma parte de un esfuerzo conjunto en medio de una situación compleja en la región, donde el gobierno de Yemen ha anunciado una operación militar contra los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

La reunión del Comité Estratégico Político y de Defensa, establecida bajo el Acuerdo Conjunto de La Meca, busca revisar la cooperación en defensa entre las naciones participantes. Este acuerdo, firmado el 7 de agosto, establece que cualquier ataque armado contra uno de los países será considerado un ataque contra todos.

Este despacho se actualizará a medida que surjan nuevos acontecimientos.