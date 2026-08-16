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River venció a Argentinos Juniors en el Monumental y consiguió su primer triunfo en el torneo

El equipo de Coudet ganó 2-0 con goles de Montiel y de Ángel Correa. Fueron sus primeras anotaciones en el Clausura.

16/08/2026 | 19:56Redacción Cadena 3

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Thiago Almada en su debut en River. (Foto:Prensa CARP)

FOTO: Thiago Almada en su debut en River. (Foto:Prensa CARP)

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Un golpeado River venció al encumbrado Argentinos Juniors en el Monumental, por la fecha 5 del Torneo Clausura y consiguió su primer triunfo en el campeonato.

El equipo de Eduardo Coudet ganó 2-0 con goles de Gonzalo Montiel y de Ángel Correa. Fueron sus primeras anotaciones en el Clausura.

Thiago Almada, flamante refuerzo, fue titular y tuvo así su debut como futbolista del "Millonario".

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Con el triunfo, River pudo, finalmente, sumar sus primeros puntos en el certamen, llegando al anteúltimo lugar de la zona B con tres unidades, mientras que el equipo de Nicolás Diez perdió el puntaje perfecto, pero permanece líder del grupo con 12 puntos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Eduardo Coudet recibirán a Vélez, el domingo 23 de agosto desde las 19:15, mientras que el “Bicho” de La Paternal volverá a jugar como visitante, ante Lanús, el lunes 24 a las 21:15.

En el primer minuto de partido, una pelota larga por derecha habilitó la carrera del enganche Ángel Correa, que enganchó para eludir a un rival pero no pudo rematar antes del achique del arquero Brayan Cortés.

La primera participación de frente al arco del recientemente incorporado Thiago Almada llegó a los 13 minutos, cuando recibió por izquierda, recortó para la pierna diestra y sacó un disparo bajo, que fue bloqueado por un defensor rival.

A los 17 minutos llegó Argentinos, con un pase en cortada por derecha para el mediocampista Hernán López Muñoz, cuyo remate al segundo palo se fue ancho.

Ocho minutos más tarde, el delantero Tomás Molina ganó una serie de rebotes a unos cuantos metros del área rival e intentó rematar desde ahí, al no tener compañeros cerca, pero su tiro no tuvo precisión.

En 27 minutos, un tiro libre al primer palo fue ganado de cabeza por el defensor Lucas Martínez Quarta, que no pudo direccionar bien su remate al poste izquierdo de Brayan Cortés.

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Cuando ya iban 36 minutos del primer tiempo, el lateral Gonzalo Montiel se quedó con el rebote de un disparo tapado de Almada y apareció parado de “9”, para definir suave contra un palo y marcar el tan ansiado primer gol del “Millonario” en el Torneo Clausura 2026.

La primera llegada del complemento fue de la visita, a los seis minutos, con una pelota levantada por el volante Alan Lescano para que se desprenda López Muñoz, que vio como su remate impactaba en el travesaño.

River no pudo generar peligro hasta los 31 minutos, con un tiro de esquina muy pasado para el cabezazo del defensor Nicolás Otamendi, cuyo frentazo impactó en el palo izquierdo de Brayan Cortés.

En 42 minutos del segundo tiempo, y tras la revisión en el VAR, una infracción del volante Gabriel Florentín sobre Ángel Correa, en una incursión por el costado izquierdo del área, fue sancionada como penal.

Ángel Correa se hizo cargo de la pena máxima que él mismo recibió y, con un derechazo potente y centralizado, superó a Cortés y puso el 2-0 final.

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Lectura rápida

¿Qué equipo juega este domingo?
El partido es entre River y Argentinos Juniors.

¿Cuándo se disputará el partido?
El partido se jugará el domingo a las 18.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se disputará en el Monumental.

¿Cuál es la situación actual de River?
El Millonario ha perdido los cuatro partidos que ha jugado.

¿Cómo llega Argentinos Juniors al partido?
Argentinos llega con confianza tras ganar los cuatro encuentros que disputó y es líder del torneo.

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