Los Leones debutaron con victoria en el Mundial de Hockey al vencer 3-0 a Japón

El seleccionado argentino de hockey sobre césped, conocido como Los Leones, inició su camino en la Copa del Mundo 2026 con una victoria contundente de 3-0 ante Japón.

El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Amstelveen, Países Bajos, el 16 de agosto de 2026. El equipo, dirigido por Lucas Rey, mostró un desempeño sólido que le permitió estrenarse con éxito en el torneo mundial.

Los goles que aseguraron la victoria argentina fueron anotados por Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella. Este triunfo resultó fundamental para el equipo, que buscaba mejorar su actuación en el último Mundial, donde finalizó en el noveno puesto. La selección argentina llegó a esta competencia tras consagrarse campeona de la Copa Panamericana 2025 y ocupaba el séptimo lugar en el ranking internacional.

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¡MAICO CERRÓ EL PARTIDO! Casella la empujó en soledad y anotó el 3-0 de Los Leones vs. Japón a los 13' del 4Q.



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Los Leones integraron el Grupo A junto con Japón, Países Bajos y Nueva Zelanda. Después del debut exitoso, el equipo enfrentó un desafío importante ante el seleccionado neerlandés, que se considera uno de los favoritos del torneo. La próxima cita para el seleccionado argentino será el martes 18 de agosto a las 13 horas, donde se medirá nuevamente en la fase de grupos. El cierre de esta fase se programó para el jueves 20 de agosto a las 7:30, cuando se enfrenten a Nueva Zelanda.

El plantel argentino para el Mundial 2026 está compuesto por Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Además, en el equipo de reserva se encontraban Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.