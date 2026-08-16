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Los Leones debutaron con victoria en el Mundial de Hockey al vencer 3-0 a Japón

Los goles fueron de Toscani, Méndez Pin y Casella. El próximo partido será el 18 de agosto.

16/08/2026 | 17:17Redacción Cadena 3

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Los Leones arrancaron el Mundial con triunfo.

FOTO: Los Leones arrancaron el Mundial con triunfo.

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El seleccionado argentino de hockey sobre césped, conocido como Los Leones, inició su camino en la Copa del Mundo 2026 con una victoria contundente de 3-0 ante Japón.

El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Amstelveen, Países Bajos, el 16 de agosto de 2026. El equipo, dirigido por Lucas Rey, mostró un desempeño sólido que le permitió estrenarse con éxito en el torneo mundial.

Los goles que aseguraron la victoria argentina fueron anotados por Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella. Este triunfo resultó fundamental para el equipo, que buscaba mejorar su actuación en el último Mundial, donde finalizó en el noveno puesto. La selección argentina llegó a esta competencia tras consagrarse campeona de la Copa Panamericana 2025 y ocupaba el séptimo lugar en el ranking internacional.

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Los Leones integraron el Grupo A junto con Japón, Países Bajos y Nueva Zelanda. Después del debut exitoso, el equipo enfrentó un desafío importante ante el seleccionado neerlandés, que se considera uno de los favoritos del torneo. La próxima cita para el seleccionado argentino será el martes 18 de agosto a las 13 horas, donde se medirá nuevamente en la fase de grupos. El cierre de esta fase se programó para el jueves 20 de agosto a las 7:30, cuando se enfrenten a Nueva Zelanda.

El plantel argentino para el Mundial 2026 está compuesto por Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Además, en el equipo de reserva se encontraban Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

Lectura rápida

¿Qué logró el seleccionado argentino de hockey sobre césped en su debut en la Copa del Mundo 2026? El seleccionado argentino ganó 3-0 a Japón.

¿Quién es el director técnico del equipo? El director técnico es Lucas Rey.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El partido se realizó el 16 de agosto de 2026.

¿Dónde se jugó el encuentro? El encuentro tuvo lugar en Amstelveen, Países Bajos.

¿Cuál es el próximo desafío para el equipo argentino? El próximo desafío es contra el seleccionado neerlandés el martes 18 de agosto.

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