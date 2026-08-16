FOTO: Descubren una nueva especie de rana de la era del hielo en los fósiles de La Brea

Investigadores del La Brea Tar Pits dieron a conocer el descubrimiento de una nueva especie de anfibio que habitó en el antiguo Los Ángeles durante la era del hielo. La rana espadefoot extinta, denominada Spea labreae, se convierte en la primera especie de anfibio extinto identificada en este famoso yacimiento fósil.

Este hallazgo es excepcionalmente raro, ya que solo se había encontrado otra especie de anfibio del Pleistoceno extinto en América del Norte (una rana arborícola de Florida). A pesar de que S. labreae era pequeña en comparación con los mamuts y los tigres dientes de sable asociados con La Brea, sus fósiles pueden ofrecer pistas importantes sobre los cambios climáticos y ambientales que ocurrieron al final de la última era glacial.

La especie fue descrita en el Journal of Vertebrate Paleontology. El descubrimiento también resalta los nuevos hallazgos que continúan emergiendo del Samuel Oschin Global Center for Ice Age Research en La Brea, mientras el museo se encuentra en medio de una transformación histórica.

Un descubrimiento inesperado en una antigua colección de fósiles

El autor principal, Dr. Alberto Cruz, no buscaba descubrir una nueva especie. Comenzó a estudiar las colecciones de reptiles y anfibios relativamente poco estudiadas de los Tar Pits mientras trabajaba allí como becario postdoctoral. Cruz continúa siendo investigador asociado en La Brea y trabaja a tiempo completo como investigador en el Centro de Investigación Paleontológica Quinametzin (CIPAQ) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México.

"Soy más un paleoecólogo, paleogeógrafo, no un taxónomo", comentó el Dr. Cruz, quien notó características inusuales en los especímenes de La Brea que diferenciaban a S. labreae de las ranas espadefoot conocidas.

Al principio, Cruz se preguntó si los huesos inusuales pertenecían a un animal que había estado enfermo o herido durante su vida, lo que los convertiría en un ejemplo de paleopatología. Comparaciones con ranas espadefoot modernas finalmente lo convencieron de que las diferencias representaban algo completamente distinto.

"Revisé y revisé muchos especímenes hasta estar convencido. Pensé: 'Oh Dios, esto es una nueva especie'. Este material es originalmente de los años 50, pero cuando lo estudias de nuevo, puedes encontrar oro en estos especímenes. Es muy genial", destacó.

El hecho de que los fósiles se hubieran recolectado décadas antes demuestra cuánta información científica puede permanecer oculta en las colecciones de los museos.

"Es un gran ejemplo de cómo todavía estamos encontrando cosas nuevas en La Brea, incluso después de un siglo de excavaciones e investigaciones continuas", afirmó Dr. Emily Lindsey, curadora y directora del sitio de excavación en el Samuel Oschin Global Center for Ice Age Research en La Brea. "Definitivamente hay más por venir".

Los anfibios pequeños pueden revelar el clima antiguo

Los grandes mamíferos de la era del hielo tienden a atraer la mayor atención en La Brea, pero los reptiles y anfibios mucho más pequeños estudiados por Cruz pueden, a veces, proporcionar a los científicos información más detallada sobre el clima y las condiciones ambientales pasadas.

Los anfibios generalmente no viajan largas distancias durante sus vidas y son muy sensibles a los cambios en su entorno. Estas características los convierten en útiles proxies climáticos. Al determinar dónde estaban presentes o ausentes ciertos anfibios, los investigadores pueden reconstruir cambios ambientales a una escala más local.

"Si cambias el medio ambiente, cambias la vegetación, el clima es más cálido o más frío, afecta directamente a estos animales", explicó Cruz.

Sin embargo, su utilidad presenta un gran obstáculo. Las ranas, sapos y salamandras tienen esqueletos delicados que no se fosilizan fácilmente, por lo que sus restos son poco comunes en el registro fósil fuera de sitios asfálticos como La Brea. Esto hace que el descubrimiento de un anfibio pequeño previamente desconocido como S. labreae sea especialmente notable.

La misma fragilidad también puede significar que muchas especies extintas de reptiles y anfibios han desaparecido por completo del registro fósil. Cruz y otros investigadores sospechan que existieron especies adicionales, pero dejaron restos demasiado delicados para sobrevivir el tiempo suficiente para ser descubiertos.

Comparando fósiles con sapos modernos

Para establecer que los fósiles representaban una nueva especie, Cruz examinó de cerca los huesos de anfibios de la colección de La Brea, que no habían recibido una evaluación detallada en casi 30 años. Documentó diferencias en las formas y tamaños de los huesos y comparó los fósiles con 80 especímenes alojados en las Colecciones de Herpetología del Natural History Museum of Los Angeles County y el Museum of Vertebrate Zoology de la Universidad de California, Berkeley.

Estas comparaciones ayudaron a demostrar que los fósiles de La Brea pertenecían a una especie distinta de sapo espadefoot en lugar de a un individuo inusual de una especie conocida.

Otro sapo revela un Los Ángeles dramáticamente diferente

La investigación produjo otro descubrimiento sorprendente. Los científicos identificaron el primer registro conocido del sapo excavador mexicano, Rhinophrynus, en el suroeste de los Estados Unidos.

Estos sapos ya no viven en ninguna parte cerca de Los Ángeles. Sus poblaciones más cercanas actualmente se encuentran a casi 2,500 km en el sur de México, lo que indica que la especie una vez ocupó un rango geográfico dramáticamente diferente.

Esa gran transformación en la distribución, combinada con la extinción de S. labreae, añade otra pieza a la compleja historia del cambio ambiental a medida que la última era del hielo llegó a su fin. Al examinar cómo los anfibios respondieron a esos cambios antiguos, los investigadores pueden también obtener información sobre cómo animales similares podrían responder al cambio climático provocado por el hombre en la actualidad.