La Joaqui y Emilia Attias anticipan el regreso del estampado vichy en microbikinis para el verano

FOTO: La Joaqui y Emilia Attias se mostraron con la tendencia del verano. (Captura)

La Joaqui y Emilia Attias se unieron a la tendencia de trajes de baño con estampado vichy, caracterizado por sus pequeños cuadros.

Ambas artistas confirmaron que este diseño será uno de los protagonistas del verano 2027. El estampado vichy, que originalmente se asoció con los paños de cocina y los tarros de mermelada en Francia, irrumpió en la moda en 1959 con el vestido de casamiento de Brigitte Bardot, dejando un legado perdurable.

La Joaqui, en medio de su mediática separación de Luck Ra, se fotografió en la playa con una microbikini roja de bombacha vichy. El conjunto incluía un corpiño triangular escotado de color rojo liso con breteles finos y una bombacha cavada con estampado vichy al tono, que contaba con tiras finas anudadas a los laterales.

La artista sorprendió con un beauty look que incluía un peinado con extensiones en dos trenzas cosidas tirantes, adornadas con un moño rojo en los extremos. Completó su estilismo playero con un maquillaje sutil, que incluía máscara, rubor, iluminador y gloss. En Instagram, La Joaqui compartió: “Me saqué el chaleco pero ahora me blindó”, citando un verso de su canción "Te vi" en colaboración con Callejero Fino, que habla del final de una relación por falta de interés.

Por su parte, Emilia Attias disfrutó de unas vacaciones en las playas de Brasil junto a su familia y también eligió el estampado vichy para sus trajes de baño. Se fotografió primero con un modelo en la clásica combinación de rojo y blanco, que incluía un corpiño balconette y una bombacha cavada con tiras finas a los laterales.

Con el pelo al viento, mostró un piercing en el ombligo y lució un set de gargantillas plateadas, además de aros colgantes y anillos. Su maquillaje fue glamuroso y clásico, con delineado, rubor y labial rojo suave. Luego, desde la playa, posó junto a un boogy con otra bikini de estampado vichy, esta vez en blanco y beige. Este modelo también contaba con un corpiño triangular escotado y una bombacha cavada, ambos adornados con pequeños moños que aportaron un guiño lencero.

El estampado vichy se perfila como un elemento clave en trajes de baño mixtos o en total look para la próxima temporada. La Joaqui y Emilia Attias se sumaron a la tendencia, anticipando un verano 2027 donde el estampado vichy será protagonista.