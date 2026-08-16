Dario Amodei, CEO de Anthropic, advierte que la desconfianza es el verdadero problema del AI

Dario Amodei, CEO de Anthropic, se pronunció recientemente en contra de las críticas que lo acusan de tener una visión excesivamente pesimista sobre la inteligencia artificial (IA). En sus declaraciones, Amodei argumentó que la desconfianza del público hacia las empresas de tecnología es un problema más profundo que las advertencias sobre los riesgos asociados a la IA.

Las declaraciones de Amodei surgieron en respuesta a Gavin Baker, un inversor que, en el podcast All-In, sugirió que las advertencias de Amodei sobre los peligros de la IA han alimentado un creciente rechazo hacia esta tecnología en Estados Unidos, especialmente en relación a los centros de datos. Baker afirmó que, dado el papel crucial que Amodei tiene en una de las empresas más importantes del mundo, debería adoptar un enfoque más positivo hacia su industria.

En una serie de publicaciones en redes sociales, Amodei defendió su postura, señalando que su mensaje ha estado equilibrado entre los riesgos y beneficios de la IA. Expresó que escribió su ensayo "Machines of Loving Grace" porque sentía que la industria de la IA no estaba presentando una visión inspiradora de cómo la tecnología podría transformar el mundo para mejor.

A pesar de reconocer que la percepción pública sobre la IA es negativa, Amodei discrepó en que esta desconfianza se deba principalmente a sus advertencias o a las de otros líderes de la industria. "Creo que es fundamentalmente una crisis de confianza", dijo Amodei, subrayando que la gente común desconfía de las empresas y gobiernos, sospechando que siempre están ideando nuevas formas de perjudicarlos.

El concepto de confianza es recurrente en las discusiones sobre IA, y Amodei argumentó que la actual reacción negativa hacia la IA es solo la última manifestación de un problema que ha estado en desarrollo durante décadas. Además, reconoció que la crítica más precisa hacia las empresas de IA, incluida Anthropic, es que no han cumplido con sus grandes promesas de beneficiar al mundo.

Amodei explicó que prometer que la IA curará enfermedades como el cáncer es más un cliché que una fuente de inspiración; lo que realmente cambiaría la opinión de la gente sobre la IA sería lograr esos avances. En cuanto a la regulación, Amodei sugirió que Baker estaba presentando una falsa dicotomía entre la distribución amplia de la IA sin regulación y la concentración de poder en manos de unas pocas empresas a través de la regulación.

Amodei concluyó que, aunque no está de acuerdo con esa perspectiva, es esencial que las propuestas de política de Anthropic se formulen cuidadosamente, buscando desventajar a las empresas de IA más grandes mientras se favorece a los competidores más pequeños. Afirmó que la IA tiende a concentrar poder, y aunque los modelos de pesos abiertos ayudan, no son suficientes para abordar los riesgos que presenta la tecnología.