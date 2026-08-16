Los Lirios le pusieron cumbia santafesina a ReDi 2026 en el Parque Urquiza

FOTO: La banda llevó uno de los sonidos más representativos de la provincia al escenario principal.

Los Lirios llevaron la cumbia santafesina al escenario de ReDi 2026 y pusieron a bailar al público que este domingo colmó el Parque Urquiza de Rosario para celebrar el Día de las Infancias.

La banda se presentó durante la tarde y desplegó un repertorio marcado por el ritmo característico de la cumbia de Santa Fe, ante familias que acompañaron el show desde distintos sectores del predio.

Su actuación se sumó a una extensa programación artística que durante toda la jornada tuvo propuestas destinadas tanto a los chicos como a los adultos.

Con el escenario rodeado de público, Los Lirios aportaron uno de los momentos más bailables del festival y reforzaron la presencia de artistas vinculados con la identidad cultural de la región.

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Una grilla para todas las edades

La presentación formó parte de una programación que también tuvo durante el domingo los shows de Pau Pau, Sofi Gazzaniga y Marcela Morelo, en una sucesión de espectáculos que acompañó las actividades recreativas distribuidas por todo el Parque Urquiza.

Desde la mañana, ReDi ofreció juegos, talleres, experiencias interactivas, propuestas deportivas y espacios especialmente pensados para las primeras infancias.

La edición 2026 se realizó por primera vez en el Parque Urquiza, un cambio de escenario que permitió ampliar el espacio disponible para recibir a las miles de personas que se acercaron durante el día.