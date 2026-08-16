Feriado del lunes en Rosario: cómo funcionarán los servicios municipales

Con motivo del feriado nacional de este lunes 17 de agosto, por un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, la Municipalidad de Rosario dispuso un esquema especial para los servicios públicos de la ciudad.

La recolección de residuos funcionará con normalidad. Desde el municipio solicitaron sacar los desechos domiciliarios entre las 19 y las 21 para evitar desbordes en los contenedores y contribuir a mantener la limpieza.

En materia de salud, estarán garantizadas las guardias en los hospitales municipales, el Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. El SIES, a través del 107, mantendrá la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Colectivos, estacionamiento y bicicletas

El Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) circulará durante el lunes con el cuadro horario correspondiente a un día festivo, mientras que taxis y remises funcionarán con normalidad.

En tanto, no funcionarán el estacionamiento medido ni los carriles exclusivos durante toda la jornada. El sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici estará disponible las 24 horas.

Para quienes necesiten realizar gestiones vinculadas con la tarjeta SUBE, la Unidad de Gestión SUBE de la Terminal de Ómnibus, ubicada en Cafferata 702, atenderá de 8 a 19.30.

Distritos cerrados y otros servicios

Los Centros Municipales de Distrito no atenderán al público por el feriado. Sin embargo, los trámites y gestiones digitales podrán realizarse durante las 24 horas a través del sito web municipal o mediante MuniBot.

Los cementerios La Piedad y El Salvador abrirán para visitas en su horario habitual, de 7 a 18, mientras que se realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Por su parte, el Balneario La Florida permanecerá abierto de 9 a 19, con ingreso permitido para mascotas. También funcionarán normalmente el Teléfono Verde, 0800-444-0420, y el contacto por WhatsApp 3415781509.