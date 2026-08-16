Central venció a Barracas con un golazo de Alan Rodríguez y mayoría de suplentes

Rosario Central hizo negocio completo en Barracas. Con un equipo prácticamente alternativo, venció 1-0 al Guapo en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, sumó tres puntos importantes en el Torneo Clausura y pudo preservar a la mayoría de sus figuras para el gran objetivo de la semana: la revancha del próximo jueves ante Corinthians, en San Pablo, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El único gol de la noche llegó a los 38 minutos del primer tiempo y fue una gran definición de Alan Rodríguez. El uruguayo recibió un envío largo, dejó atrás a Gastón Campi con un sombrero, controló de zurda y resolvió de derecha ante la salida de Marcelo Miño para marcar su primer tanto con la camiseta auriazul.

La victoria tuvo un valor adicional por el contexto. Jorge Almirón realizó diez modificaciones respecto del equipo que había empatado 0-0 con Corinthians en el Gigante de Arroyito, en la ida de la serie copera. La prioridad quedó clara: sumar en el campeonato sin desgastar a los futbolistas que deberán buscar la clasificación en Brasil.

Hasta el comienzo del encuentro tuvo un contratiempo: el partido se demoró por problemas con la iluminación del estadio de Barracas. Una vez que empezó a rodar la pelota, Central mostró orden y durante buena parte del primer tiempo consiguió manejar mejor el desarrollo.

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Rodríguez rompió un partido cerrado

El encuentro comenzó trabado, con pocas situaciones claras y mucho juego en la mitad de la cancha. Barracas intentó avanzar y generó algunos acercamientos, pero Central respondió con una defensa firme, en la que Facundo Mallo tuvo varias intervenciones para contener los intentos del conjunto local.

Con el correr de los minutos, el equipo rosarino empezó a encontrar espacios. Julián Fernández tuvo protagonismo en ataque y obligó a intervenir a Miño antes de que apareciera Rodríguez para cambiar el partido.

A los 38, el mediocampista uruguayo resolvió una acción individual de gran calidad y estableció el 1-0. Antes del descanso, Barracas tuvo una oportunidad con Tomás Porra, pero Axel Werner respondió para conservar la ventaja.

En el complemento cambió el desarrollo. Barracas adelantó sus líneas y Central fue retrocediendo metros. Almirón también comenzó a mover el banco y durante el segundo tiempo ingresaron, entre otros, Álvaro Güich, Emanuel Coronel, Lucas Ramos, Luca Raffin y Valentino Felici.

El tramo final fue de resistencia. Barracas acumuló gente y pelotas cerca del área canalla, mientras Central se sostuvo con despejes de Mallo, Sebastián Zaracho, Güich y Coronel. Cuando el local logró superar esa primera barrera apareció Werner, determinante para conservar el cero.

El arquero respondió ante Facundo Bruera y, ya en tiempo de descuento, tapó dos remates de Jhonatan Candia. Central aguantó la presión final y se llevó de Barracas una victoria trabajada.