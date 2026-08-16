Un pueblo argentino con 300 habitantes fue elegido entre los mejores del mundo

FOTO: La Carolina, un pueblo minero que deslumbra por su belleza única en San Luis

La Carolina, un pequeño pueblo argentino ubicado a 86 kilómetros de la capital de San Luis, fue reconocido internacionalmente por su patrimonio, paisajes y la identidad que conserva, a pesar de contar con solo 300 habitantes.

Este poblado, que parece detenido en el tiempo, fue incluido por ONU Turismo en la lista de los Best Tourism Villages, una iniciativa que distingue localidades rurales de todo el mundo por su valor cultural y su desarrollo turístico.

La historia de La Carolina se relacionó directamente con la minería. Fundado a fines del siglo XVIII tras el descubrimiento de oro en la zona, el pueblo atrajo durante décadas a trabajadores y familias, quienes se establecieron en este rincón serrano.

Aún permanecen huellas de aquella época en sus construcciones y antiguos caminos vinculados a la explotación minera. Uno de los principales atractivos del lugar es la posibilidad de recorrer antiguas minas de oro y sitios relacionados con su historia.

A pesar de su tamaño, La Carolina ofrece diversas propuestas para quienes buscan una escapada en contacto con la naturaleza.

Las actividades más destacadas incluyen recorridos por las antiguas minas de oro, visitas al río Grande, exploraciones del Salto de las Golondrinas, caminatas por las sierras, recorridos por sus calles y construcciones históricas, así como una visita al Museo de la Poesía Manuscrita, dedicado a Juan Crisóstomo Lafinur. Los visitantes también pueden disfrutar de los paisajes serranos y la tranquilidad del pueblo.

El entorno de La Carolina sorprende por su ubicación, rodeada de sierras, arroyos, valles y caminos de montaña. El paisaje cambia con las estaciones, lo que añade un atractivo adicional al lugar.

La combinación de construcciones antiguas y el entorno natural resulta seductora para quienes llegan hasta allí. A diferencia de otros destinos turísticos en San Luis, La Carolina mantiene una escala más pequeña y tranquila, lo que forma parte de su identidad.

El reconocimiento de Best Tourism Villages no se basa únicamente en la belleza del lugar. La iniciativa de ONU Turismo también evalúa la conservación del patrimonio cultural, el cuidado del ambiente, la infraestructura turística, la participación de la comunidad y el desarrollo sostenible.

En el caso de La Carolina, su historia minera, sus paisajes serranos y el trabajo realizado para preservar la identidad del pueblo fueron elementos clave para su posicionamiento internacional.

Con apenas 300 habitantes, La Carolina se aleja de ser una ciudad turística tradicional. Esa escala contribuye a su atractivo. A unos 86 kilómetros de la capital provincial, el pueblo ofrece una combinación singular: historia minera, construcciones antiguas, paisajes serranos y actividades al aire libre.