El Gobierno inicia los preparativos para la visita del papa León XIV en noviembre

El Gobierno nacional pondrá en marcha este martes los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira regional que incluirá también periplos por Uruguay y Perú.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará a las 17 la primera reunión organizativa en Casa Rosada. Del encuentro participarán ministros del Gabinete nacional -principalmente del área de seguridad-, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de la Iglesia Católica.

El itinerario del Sumo Pontífice contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires -con una parada prevista en la Basílica de Luján- y la provincia de Córdoba. Se tratará de la primera visita de un papa al país en casi cuatro décadas, tras la histórica presencia de Juan Pablo II en 1987.

Aunque la agenda definitiva aún no fue oficializada, el presidente Javier Milei celebró días atrás la confirmación de la visita apostólica tras la invitación formal extendida a principios de año.

En tanto, Cancillería remarcó que el operativo logístico y de seguridad requerirá un trabajo conjunto entre la Nación, la Ciudad y las autoridades bonaerenses.