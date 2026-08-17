Lo que viene para Newell''s: dos salidas, el clásico y más de un mes sin jugar en el Coloso

FOTO: El equipo de Frank Kudelka entra en un tramo determinante del calendario.

Por Gonzalo Calvigioni

Newell''s dejó atrás el triunfo frente a Deportivo Riestra y ya tiene por delante un tramo del calendario que puede marcar buena parte de su recorrido en el campeonato. El equipo de Frank Darío Kudelka afrontará dos compromisos importantes antes del clásico rosarino y, además, podría pasar más de un mes sin volver a jugar como local.

El próximo paso será ante Banfield, el sábado a las 21 en el Coloso Marcelo Bielsa. El encuentro tendrá una importancia especial para la Lepra no solamente por los puntos: podría ser su última presentación como local durante varias semanas.

La localía se convirtió en uno de los principales respaldos del equipo de Kudelka. Newell''s acumula siete partidos sin perder en el Parque de la Independencia, con tres victorias y cuatro empates desde la caída en el clásico. El 2-0 ante Riestra volvió a confirmar esa tendencia y permitió cortar una serie de tres encuentros sin triunfos.

Pero el foco ya está puesto en lo que sigue.

Dos salidas y el clásico en el horizonte

Después de recibir a Banfield, Newell''s deberá salir nuevamente de Rosario. El lunes 31 visitará a Estudiantes en La Plata y posteriormente llegará uno de los partidos centrales del semestre: el clásico frente a Rosario Central.

Ese encuentro podría disputarse el sábado 5 o domingo 6 de septiembre, a la espera de la programación definitiva.

La particularidad aparece inmediatamente después. Newell''s tiene un compromiso correspondiente a la novena fecha que coincide con el desarrollo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, situación que podría obligar a postergar ese partido.

De concretarse la reprogramación, el encuentro sería trasladado a la ventana FIFA comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. De esta manera, el partido contra Banfield podría convertirse en la última presentación del equipo en el Coloso durante más de un mes.

El desafío para Newell''s será sostener fuera de casa la regularidad que viene consiguiendo como local y llegar en buenas condiciones a un clásico que aparece cada vez más cerca en el calendario.

El otro frente: Kudelka todavía espera un delantero

Mientras avanza la competencia, Newell''s también mantiene abierto el mercado de pases. Kudelka pretende sumar un número nueve, aunque para hacerlo el club necesita primero liberar un cupo.

La posibilidad pasa por concretar la venta o el préstamo al exterior de algún integrante del plantel. Armando Méndez aparece entre los futbolistas que podrían salir, aunque no es la única alternativa que maneja la dirigencia.

Los tiempos son acotados: el libro de pases cerrará definitivamente el 2 de septiembre, por lo que Newell''s deberá resolver cualquier movimiento antes de esa fecha.

En ese contexto, el debut de Lucas Carrizo ante Riestra dejó una señal positiva. El defensor, llegado desde Huracán y con apenas dos entrenamientos junto al plantel, cumplió en la zaga y sumó una alternativa para Kudelka en una etapa en la que el equipo necesitará profundidad para afrontar una seguidilla exigente.

Banfield, Estudiantes, el clásico y un calendario condicionado por los Juegos Suramericanos marcan ahora la agenda rojinegra. Newell''s entra en semanas decisivas, con la necesidad de trasladar fuera del Coloso la fortaleza que construyó como local y con el mercado todavía abierto en busca de una última pieza para el ataque.