Se cumplen 176 años del fallecimiento del general José de San Martín

El general José de San Martín fue una de las figuras más trascendentes en la historia de Argentina y América, se lo considera el Padre de la Patria y este lunes se cumplen 176 años de su fallecimiento.

San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en la ciudad correntina de Yapeyú, siendo el menor de los cinco hijos que tuvieron Juan de San Martín y Gregoria Matorras, pero realizó gran parte de su carrera militar en España, hacia donde partió cuando apenas tenía seis años.

Tras alcanzar el grado de teniente coronel regresó y se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y su liderazgo fue creciendo, primero al mando del Regimiento de Granaderos a Caballo y luego en la jefatura del Ejército del Norte en reemplazo del general Manuel Belgrano.

José de San Martín había llegado a Buenos Aires en 1812 con el objetivo de lograr la independencia de los pueblos de América del Sur. Su primera acción militar al servicio de las Provincias Unidas fue organizar un escuadrón de caballería que, forjado en el rigor y la disciplina, se transformó luego en el Regimiento de Granaderos a Caballo y el 3 de febrero de 1813, al frente de 120 granaderos, obtuvo su primera victoria en el combate de San Lorenzo.

La visión estratégica fue uno de los rasgos distintivos de San Martín y, comprendiendo que la independencia de las Provincias Unidas no podía asegurarse sin liberar Chile y Perú, concibió un audaz plan continental que fue cruzar la cordillera de los Andes con un ejército capaz de emprender una campaña de gran complejidad.

El Ejército de los Andes, organizado en Mendoza entre 1814 y 1817, fue el fruto de años de preparación rigurosa y de un liderazgo que supo inspirar sacrificio y confianza en las tropas y el cruce de los Andes comenzó en enero de 1817 y el 12 de febrero la batalla de Chacabuco derrotó al ejército realista y abrió el camino hacia Santiago de Chile.

El general San Martín obtuvo el triunfo definitivo en Chile el 5 de abril de 1818, con la batalla de Maipú y, una vez asegurada la independencia chilena, organizó el Ejército Libertador del Perú con una expedición que partió en agosto de 1820 y, tras desembarcar en Paracas, inició una campaña que culminaría con su entrada en Lima en 1821 y la proclamación de la independencia de Perú, donde San Martín ejerció funciones de gobierno hasta julio del año siguiente.

El Regimiento de Granaderos a Caballo sigue en actividad hasta hoy y monta guardia de honor permanente ante su mausoleo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires donde se le rinde homenaje a San Martín, quien falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.