"En el Centro de Todo": la primera muestra industrial con eje en la región centro

FOTO: "En el Centro de Todo": la muestra industrial con eje en la región centro.

Rafaela se prepara para albergar la muestra industrial "En el centro de todo" del 14 al 16 de octubre, un evento que reunirá a más de 200 empresas de la región. Organizada por NC Producciones junto al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Region la iniciativa busca fomentar el agregado de valor y la colaboración entre industrias.

Este evento reunirá a empresas, ejecutivos y especialistas de todo el territorio argentino con el objetivo principal de visibilizar la potencia productiva del interior y generar oportunidades de negocios, articulación y proyección federal.

Juan Carlos Basso, presidente de la Muestra Industrial y Mauricio Rizzotto, presidente de la Comisión de Industrias del CCIRR hablaron con Cadena 3 sobre la misma.

Juan Basso, titular del Grupo, destacó la importancia del encuentro al afirmar que "los industriales estamos en las ciudades chicas de las provincias, y queremos hacer oír nuestra voz de sugerencias, no de críticas".

La muestra se propone ser un espacio de intercambio y aprendizaje para fomentar el desarrollo de una industria más competitiva en Argentina.

El presidente de la Comisión de Industria del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, Mauricio Rizzotto, resaltó que "en esta Argentina de distintos momentos, siempre la salida es construyendo y trabajando". Esta muestra aparece como una oportunidad para que las empresas locales se conecten y colaboren.

La muestra no solo reunirá empresas de Rafaela, sino también de toda la región centro, incluyendo provincias como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Los organizadores hacen hincapié en que todas las iniciativas que busquen sumar al desarrollo industrial están bienvenidas, independientemente del tamaño de cada empresa.

El evento incluirá encuentros con CEO y ejecutivos de grandes empresas y pymes, conferencias con especialistas, rondas de negocios y espacios de vinculación entre la industria, los servicios, la tecnología y los proveedores.

Entrevista de La Argentina Posible.