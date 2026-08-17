Córdoba mantiene el alerta por lluvias, lloviznas y nieblas hasta el martes

La provincia de Córdoba permanecerá bajo condiciones meteorológicas adversas al menos hasta la tarde del martes 18 de agosto de 2026. Según el informe difundido por la Policía de Córdoba con datos del Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba (HidroCordoba), se prevén lluvias, lloviznas, neblinas y bancos de niebla en diversos sectores del territorio provincial. Estas condiciones provocarán una reducción significativa de la visibilidad, lo que exige especial atención a quienes circulen por rutas y calles.

El aviso oficial indica que el fenómeno se extenderá “hasta la tarde de mañana martes 18”. Las precipitaciones y la humedad elevada favorecerán la formación de neblinas y nieblas densas, particularmente en las primeras horas del día y en zonas de depresión o con poca circulación de aire. El riesgo principal es la visibilidad reducida, que puede dificultar la conducción y aumentar la probabilidad de incidentes de tránsito.

Condiciones previstas y zonas afectadas

De acuerdo con la información oficial, las lluvias y lloviznas afectarán distintos puntos de la provincia de manera intermitente. La combinación de humedad y temperaturas frescas propicia la aparición de bancos de niebla, un fenómeno frecuente en esta época del año en Córdoba. Aunque no se detallan volúmenes exactos de precipitación en el comunicado policial, el contexto regional apunta a una jornada inestable, con cielos mayormente nublados y posibles ráfagas de viento en algunas regiones.

Este escenario forma parte de un patrón más amplio que afecta al centro del país. Mientras el noreste argentino y el Litoral podrían registrar lluvias más intensas en los próximos días, Córdoba se mantiene en una fase de inestabilidad con foco en la reducción de la visibilidad y las precipitaciones moderadas.

Recomendaciones oficiales para conductores

Las autoridades reiteraron la necesidad de circular con precaución. Entre las medidas de seguridad más importantes se destacan:

• Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguimiento, especialmente en presencia de niebla o lluvia.

• Utilizar luces bajas y, cuando corresponda, luces antiniebla. Evitar las luces altas, que reflejan en las gotas de agua o neblina y reducen aún más la visibilidad.

• Prestar atención a la señalización y a posibles obstáculos en la calzada.

• Evitar maniobras bruscas y adelantamientos en condiciones de baja visibilidad.

• Verificar el estado de los limpiaparabrisas, frenos y neumáticos antes de salir a la ruta.

En caso de niebla densa, se aconseja detenerse en un lugar seguro fuera de la calzada si la visibilidad se vuelve crítica, manteniendo las luces de emergencia encendidas.