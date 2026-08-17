Se viene Santa Fe Business Forum: “Es una oportunidad única para las empresas”

FOTO: La tercera edición se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre en La Fluvial de Rosario.

Santa Fe se prepara para la tercera edición del Santa Fe Business Forum, que se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre, con epicentro en La Fluvial de Rosario y actividades que se extenderán a distintos puntos de la provincia.

El encuentro reunirá a 250 compradores internacionales, empresas de Santa Fe y de otras provincias, fondos de inversión y representantes de una amplia variedad de sectores productivos. La propuesta busca generar vínculos directos entre firmas locales y potenciales clientes del exterior.

“Es una oportunidad única para que las empresas no dejen de aprovecharla, porque además no tiene un costo para las empresas”, destacó la secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada, en diálogo con Cadena 3 Rosario.

La funcionaria sostuvo que el Business Forum ya logró consolidarse dentro del calendario de comercio exterior. “Es su tercera edición, está consolidado y es el único de su envergadura en Argentina”, afirmó.

Según explicó, la propuesta combina distintos espacios dentro de un mismo encuentro. “En realidad son tres eventos en un mismo lugar”, señaló, y detalló que uno de los ejes centrales será la ronda inversa de negocios.

“Traemos 250 compradores internacionales que, con los oferentes de la provincia de Santa Fe y también con aquellas empresas de otras provincias que quieran sumarse, van armando sus agendas durante cinco días, con reuniones de 25 minutos”, explicó.

Para Losada, una de las mayores ventajas del sistema es que permite reducir tiempos y costos. “Yo no hubiera podido llevar a mil empresas a 50 países, con una agenda ya preacordada y sabiendo la empresa qué me va a pedir el australiano o qué me va a pedir el comprador de Singapur”, graficó.

A eso se sumarán las recorridas de los compradores por establecimientos productivos santafesinos. “Es realmente muy bueno el hecho de que las 250 empresas puedan recorrer toda la provincia”, planteó.

Este año, incluso, habrá un vuelo hacia Reconquista para ampliar el alcance territorial del encuentro. “Sumamos un vuelo de Reconquista para que los empresarios conozcan también el norte de nuestra provincia”, anticipó.

Una provincia con una oferta muy diversificada

El Business Forum incluirá 18 grandes sectores productivos que, al incorporar sus distintas especialidades, representan entre 40 y 50 subsectores.

“Tenés el sector alimentos y, dentro de alimentos, frigorífico, lácteo, quesos, suero. En bienes industriales tenés maquinaria para alimentación, maquinaria agrícola, agropartes; también autopartes e industria farmacéutica”, enumeró Losada.

La amplitud de la convocatoria, sostuvo, está vinculada directamente con las características de Santa Fe. “Santa Fe tiene una gran ventaja: tiene una economía sumamente diversificada”, afirmó. Y agregó: “El norte de la provincia tiene mucho más que ver y se asemeja más a las provincias del Litoral que a lo que es el centro-sur de Santa Fe. Lo mismo sucede con la particularidad del centro-oeste”.

La funcionaria remarcó que la estrategia de internacionalización no comenzó ahora, sino que forma parte de un trabajo iniciado hace tres años. “No es que recién ahora Santa Fe se pone las botas o los botines, como diría el ministro, y sale a la cancha. Nosotros venimos hace tres años trabajando”, señaló.

Y consideró que ese recorrido permitió generar una estructura diferente a la de otras jurisdicciones: “Hoy encuentra a una provincia con una plataforma de infraestructura comercial que la diferencia de las otras provincias y que es reconocida tanto nacional como internacionalmente”.

Losada también puso el foco en la necesidad de analizar qué demanda actualmente el mercado internacional antes de vincular compradores y empresas. “El mundo demanda alimentos, está atravesado por la geopolítica y, a su vez, todo lo que se produce tiene que estar de acuerdo con el ambiente, sin dañarlo”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el escenario internacional obliga a pensar las relaciones comerciales también desde las alianzas entre países. “No vamos a comerciar con cualquiera, vamos a comerciar entre amigos. Y entre esos amigos las reglas son diferentes”, afirmó.

Exportaciones, inversiones y empleo

Santa Fe tiene actualmente una amplia diversificación de destinos. “Nuestros principales mercados son India, Brasil, China, Vietnam, Singapur y Chile, y exportamos a cien países”, aseguró Losada.

Por ese motivo, consideró que la provincia no enfrenta una dependencia exclusiva de las grandes potencias. “No tenemos una dependencia de Estados Unidos o de China”, afirmó.

Sí reconoció una mayor concentración en algunos sectores específicos. “Quizás donde está más concentrado es en carnes, porque al día de hoy nuestro primer mercado de destino es China”, explicó.

De todos modos, consideró que los nuevos acuerdos internacionales pueden modificar ese escenario. “Con el resultado del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la agenda estratégica con Estados Unidos se abre un universo muy grande”, sostuvo.

La Provincia también trabaja para ampliar la presencia santafesina en África. “Estamos intentando hacer misiones comerciales para incursionar en todo lo que es el norte de África, un sector que desde hace algunos años está empezando a consumir proteína de origen animal”, detalló.

La edición 2026 tendrá además un espacio específico destinado a inversiones. “Estamos trayendo 44 fondos de inversión, no solamente venture capital: también private equity y family offices”, precisó.

El objetivo será acercar nuevas herramientas financieras a la producción. “Queremos mostrar distintos vehículos de inversión y también acortar la brecha que muchas veces existe entre la innovación y la economía real”, explicó.

Y agregó: “Queremos que los emprendedores innoven y apliquen ciencia para mejorar la matriz productiva de alguna de las industrias, sea láctea, frigorífica o la que sea”.

Losada también repasó los resultados obtenidos en las dos ediciones anteriores. “En la primera edición, en 2024, en el foro se vendieron 14 millones de dólares y en 2025 fueron 17 millones”, indicó.

Advirtió, sin embargo, que muchas operaciones requieren meses de trabajo. Como ejemplo, relató: “Hace un mes me llamó un empresario de nutrición animal de la ciudad de Santa Fe agradeciendo porque había concretado una venta que había comenzado en 2024, en la primera edición”.

“En comercio exterior no todo es de un día para el otro”, subrayó.

Consultada sobre las posibilidades de generación de puestos de trabajo, reconoció que todavía existe prudencia entre las empresas. “Todavía hay cautela”, admitió. Y señaló que uno de los desafíos argentinos continúa siendo construir relaciones comerciales sostenidas: “Es muy difícil generar una cultura exportadora. Argentina es un país al que le cuesta la credibilidad, que nos crean de afuera y que seamos serios”.

Pese a eso, consideró que el comercio exterior puede convertirse en una de las vías para impulsar actividad. “Yo creo que uno de los sectores que hoy puede dar buenas noticias son las exportaciones”, sostuvo.

Sobre el debate por el tipo de cambio y la competitividad, Losada reconoció que la cuestión aparece en las conversaciones con el sector privado, aunque aseguró que encuentra voluntad de seguir produciendo.

“La gente tiene ganas de seguir, no quiere volver atrás”, expresó. Y recordó una frase que escuchó recientemente de un dirigente empresario: “¿Y es por el tipo de cambio que tenemos que competir? Lo dijo él, no lo digo yo”.

Para la funcionaria, pese a las dificultades, esa actitud continúa predominando entre los sectores productivos de Santa Fe. “El argentino quiere trabajar, quiere hacer las cosas bien y todavía está con ganas de seguir peleándola. Y al menos esa es una característica del santafesino: siempre está con ganas y mirando para adelante”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.