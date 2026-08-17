Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 17 de agosto

Este lunes 17 de agosto, el escenario cambiario en Argentina presenta variadas cotizaciones del dólar, reflejando las diversas formas de acceso a esta moneda en el mercado. El dólar oficial, que se utiliza para operaciones bursátiles y es controlado por el gobierno, se ubica actualmente en $1.510 para la venta, mientras que su compra está en $1.460. Esta cotización oficial es la más baja comparada con las demás modalidades del dólar.

En contraste, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, alcanza un valor de $1.545 para la venta y $1.525 para su compra. Este valor refleja la confianza de muchos argentinos hacia el mercado paralelo, donde el flujo de divisas no está regulado y, generalmente, posee un costo más alto debido a la mayor demanda. Muchos ciudadanos recurren al blue como una forma de protegerse contra la inflación y la devaluación de su moneda local.

Otras variantes del dólar que son importantes en Argentina son el dólar mayorista y el dólar CCL (Contado con Liquidación). El dólar mayorista, utilizado principalmente por empresas y bancos, tiene un valor de $1.487,50 en venta y $1.478,50 en compra. Por otro lado, el dólar CCL se encuentra en $1.573,80 para la venta y $1.571,10 para la compra. Esta última modalidad se destaca por su uso en operaciones transfronterizas.

También se ha popularizado el uso del dólar cripto, el cual se cotiza hoy a $1.583,19 para la venta y $1.576,42 para la compra. Esta opción ha ganado adeptos entre los jóvenes que buscan alternativas digitales para proteger su capital.

Finalmente, se debe mencionar el dólar tarjeta, que llega a $1.963 en la venta y $1.898 en la compra. Este tipo de cotización incluye el recargo por el uso de tarjetas internacionales y se ha vuelto cada vez más común con el aumento de las compras en el exterior.

Las variaciones en las cotizaciones del dólar son un reflejo de factores económicos, tales como la inflación, la búsqueda de refugio cambiario ante la incertidumbre política y la diferencia entre la oferta y la demanda de divisas. Además, las políticas económicas del gobierno, las regulaciones de la AFIP y las medidas del Banco Central son determinantes en la fluctuación del tipo de cambio.

La compleja situación económica también ha llevado a muchos argentinos a tomar decisiones financieras más cuidadosas, ya que los precios de productos y servicios suelen verse influenciados por estas cotizaciones. En un país donde la estabilidad financiera es siempre una preocupación, la información sobre el dólar se vuelve esencial para la planificación de gastos en el día a día.