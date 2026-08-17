Desfile por San Martín en Córdoba: cortes y esquema de desvíos de colectivos

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Con motivo de la conmemoración del 176.º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, la Municipalidad de Córdoba dispuso este lunes 17 de agosto un operativo especial de tránsito en la ciudad capital.

El evento central consiste en un tradicional desfile cívico-militar a las 14 que obligará a realizar cortes totales de circulación, modificaciones temporales en los recorridos del transporte urbano de pasajeros y restricciones de estacionamiento en zonas aledañas.

Horarios y esquema de los cortes de tránsito

El acto oficial está programado para comenzar a las 14:00 horas sobre la calle Mariano Fragueiro. Para garantizar el armado de la infraestructura y el paso de las delegaciones, las autoridades municipales establecieron el siguiente cronograma:

Corte total de tránsito: Desde las 12:30 hasta las 18

Tramo afectado principal: Calle Mariano Fragueiro, entre las arterias Bedoya y Castelar.

Perímetro de contención: Las calles paralelas comprendidas entre Lavalleja y Urquiza presentarán restricciones de circulación vehicular.

Corredor sanitario: La calle José Baigorrí permanecerá habilitada y libre para la atención y traslado de emergencias médicas.

Asimismo, desde las 7 rige la prohibición absoluta de estacionar sobre Mariano Fragueiro, en el segmento delimitado entre Castelar y Bedoya. Se aconseja a los automovilistas evitar transitar por el sector durante todo el rango horario del esquema preventivo.

Modificaciones y desvíos en las líneas de colectivos

El operativo alterará el trayecto habitual de las líneas 30, 32, 35 y 36 del sistema de transporte urbano de la ciudad de Córdoba.

Recorridos hacia el centro capitalino

Línea 30: Urquiza – Isabel la Católica – Urquiza – Miguel de Cervantes – Lavalleja – Su ruta habitual.

Línea 32: José Baigorrí – Nicolás Avellaneda – Isabel la Católica – Nicolás Avellaneda – Fray León Torres – Lavalleja – Su ruta habitual.

Línea 35: Nicolás Avellaneda – Isabel la Católica – Nicolás Avellaneda – Fray León Torres – Lavalleja – Su ruta habitual.

Línea 36: Mariano Fragueiro – Emilio Castelar – Nicolás Avellaneda – Isabel la Católica – Nicolás Avellaneda – Jerónimo Luis de Cabrera – Mariano Fragueiro – Su ruta habitual.

Recorridos desde el centro capitalino

Líneas 30, 32 y 35: Mariano Fragueiro – Emilio Castelar – Nicolás Avellaneda – Isabel la Católica – Nicolás Avellaneda – Jerónimo Luis de Cabrera – Mariano Fragueiro – Su ruta habitual.

Línea 36: Nicolás Avellaneda – Isabel la Católica – Nicolás Avellaneda – Fray León Torres – Lavalleja – Su ruta habitual.