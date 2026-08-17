Llaryora declaró ciudad a Salsipuedes durante el acto provincial por San Martín

Salsipuedes es escenario este lunes del acto provincial por un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín, una de las fechas más relevantes del calendario patrio argentino.

La ceremonia comenzó a las 10.30 en la explanada de la Terminal de Ómnibus, con la participación prevista del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el intendente David Strasorier; autoridades provinciales y municipales; instituciones y representantes de la comunidad.

Como parte del homenaje al Padre de la Patria, la programación contempla un desfile cívico-militar.

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FOTO: Salsipuedes ya es oficialmente una ciudad. (Foto: Gonzalo Carrasquera/Cadena 3)

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La jornada también tiene una relevancia especial para los habitantes de Salsipuedes, debido a que durante el acto se realizará la declaración oficial de la localidad como ciudad.

El reconocimiento representa una nueva etapa para su desarrollo y consolidación institucional. De esta manera, la conmemoración de la obra sanmartiniana coincide con un acontecimiento trascendental para la historia de la comunidad.