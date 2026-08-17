Llaryora declaró ciudad a Salsipuedes durante el acto provincial por San Martín
La localidad es escenario del acto provincial por un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín, una de las fechas más relevantes del calendario patrio argentino.
17/08/2026 | 11:41Redacción Cadena 3
FOTO: Salsipuedes ya es oficialmente una ciudad. (Foto: Gonzalo Carrasquera/Cadena 3)
Salsipuedes es escenario este lunes del acto provincial por un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín, una de las fechas más relevantes del calendario patrio argentino.
La ceremonia comenzó a las 10.30 en la explanada de la Terminal de Ómnibus, con la participación prevista del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el intendente David Strasorier; autoridades provinciales y municipales; instituciones y representantes de la comunidad.
Como parte del homenaje al Padre de la Patria, la programación contempla un desfile cívico-militar.
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FOTO: Salsipuedes ya es oficialmente una ciudad. (Foto: Gonzalo Carrasquera/Cadena 3)
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La jornada también tiene una relevancia especial para los habitantes de Salsipuedes, debido a que durante el acto se realizará la declaración oficial de la localidad como ciudad.
El reconocimiento representa una nueva etapa para su desarrollo y consolidación institucional. De esta manera, la conmemoración de la obra sanmartiniana coincide con un acontecimiento trascendental para la historia de la comunidad.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebra en Salsipuedes? Se celebra un acto provincial por el aniversario del Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
¿Quiénes participan en la ceremonia? Participan el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el intendente David Strasorier y autoridades provinciales y municipales.
¿Cuándo comenzó la ceremonia? La ceremonia comenzó a las 10.30.
¿Dónde se lleva a cabo el acto? El acto se lleva a cabo en la explanada de la Terminal de Ómnibus.
¿Por qué es especial esta jornada para Salsipuedes? Es especial porque se realizará la declaración oficial de la localidad como ciudad.