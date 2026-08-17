Inicia en Las Vegas el juicio por el asesinato de Tupac Shakur, 30 años después del crimen

FOTO: Comienza en Las Vegas el esperado juicio por el asesinato de Tupac Shakur en 1996

LAS VEGAS (AP) — Fanáticos de Tupac Shakur se congregaron en un tribunal de Las Vegas el lunes para asistir a los alegatos iniciales en el juicio de Duane "Keffe D" Davis, acusado de haber orquestado el asesinato del célebre rapero. Este proceso judicial marca el comienzo de varias semanas de testimonios que revisitarán los eventos de esa fatídica noche en Las Vegas, ocurrida hace casi tres décadas.

Davis, de 63 años, enfrenta cargos de asesinato con un arma mortal, en un caso que busca demostrar que actuó con la intención de promover o ayudar a una pandilla criminal en la muerte de Shakur. Aunque se declaró no culpable, de ser hallado culpable podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

El tiroteo, perpetrado desde un vehículo en movimiento, había permanecido sin resolver durante un prolongado periodo, lo que conmocionó a la comunidad del hip-hop, especialmente porque no se presentaron cargos hasta que Davis fue formalmente acusado en 2023.

A pesar de su trágica muerte a los 25 años, Shakur sigue siendo un ícono cultural y uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos. Su legado incluye seis nominaciones al Grammy y su inclusión en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2017.

En años recientes, se le otorgó una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood, y una calle en Oakland fue nombrada en su honor, además de inspirar un personaje en el próximo videojuego "Stranger than Heaven".

Algunos fanáticos hicieron fila desde temprano el lunes para obtener un asiento en el tribunal y presenciar el inicio de los testimonios. Din Malone, quien viajó en autobús desde Denver, expresó su intención de permanecer durante todo el juicio.

"Como hermano y como fan, sentí que él hablaba a través de su música", comentó Malone, mientras escuchaba las canciones de Shakur en su teléfono.

Durante el juicio, que podría extenderse por semanas, se prevé que los fiscales convoquen entre 35 y 45 posibles testigos, mientras que la defensa planea presentar solo a unos pocos. Se espera que miembros de la familia de Shakur estén presentes en el tribunal. Maurice "Mopreme" Shakur, hermanastro de Tupac, comentó que asistir al juicio será una experiencia retraumatizante para la familia, pero subrayó la importancia de estar allí. "Vamos a respaldar a Pac como siempre lo hemos hecho", afirmó.

La atención también se centró en los amigos y fanáticos que han viajado a Las Vegas para mostrar su apoyo durante la selección del jurado. Darryl Harper, un productor musical que trabajó con Shakur, mencionó que reservó un vuelo apenas se confirmó la fecha del juicio. "Se convirtió en un amigo personal mío, ya que trabajé con él casi todos los días de sus últimos días aquí", dijo Harper, quien llegó desde Georgia.

Los primos de Shakur, Kendrick y William Lesane, también viajaron desde Atlanta, y William expresó su deseo de que alguien asuma la responsabilidad. "Para mí, la justicia se fue hace 30 años", declaró.

Los fiscales argumentan que Davis no disparó, sino que organizó el ataque como venganza tras un altercado en el MGM Grand, donde Shakur y su grupo agredieron al sobrino de Davis horas antes del tiroteo. Los disparos provinieron de un Cadillac blanco en el que viajaba Davis junto a otras tres personas, quienes han fallecido desde entonces.

En 2008, Davis habló con investigadores que indagaban sobre las muertes de Shakur y Notorious B.I.G., cuyo nombre real era Christopher Wallace. Durante esa investigación, Davis estaba bajo un acuerdo que impedía el uso de sus declaraciones en su contra. Sin embargo, casi diez años después, publicó un libro en el que relataba su versión de los hechos, lo que reactivó la investigación y se convirtió en evidencia clave.

"Si no hubiera decidido escribir el libro, probablemente nunca habría sido procesado", comentó recientemente el fiscal Marc DiGiacomo.

Por su parte, el abogado de Davis, Michael Sanft, sostiene que el libro "Compton Street Legend" fue coescrito para obtener ganancias y no para relatar la verdad. Afirma que es imposible discernir qué partes son de Davis y cuáles del autor Yusuf Jah, quien está en la lista de testigos. Jah afirmó a un investigador que no creía que Davis hubiera leído completamente el libro, según documentos judiciales.

Los fiscales planean demostrar las verdades y mentiras que contiene el libro, mientras que Davis ha negado su presencia la noche del tiroteo, contradiciendo lo que escribió en su libro sobre su asistencia a un combate de boxeo en Las Vegas esa misma noche.