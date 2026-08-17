Robaron un camión en Salto Grande: “Le precintaron los brazos y le ataron las piernas”

Un camionero fue víctima de un violento asalto en Salto Grande, provincia de Santa Fe, donde delincuentes armados lo sorprendieron mientras descansaba, lo maniataron y se llevaron el vehículo. El trabajador permaneció privado de su libertad durante varias horas y finalmente fue liberado en el marco de un recorrido que llegó hasta la zona de la autopista Rosario-Córdoba.

El camión, un Mercedes-Benz 1634 blanco, continúa desaparecido. El acoplado fue abandonado por los asaltantes y posteriormente recuperado.

Matías, propietario del vehículo, contó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que el transporte había descargado mercadería en la zona portuaria de General Lagos y tenía como próximo destino Santiago del Estero.

El chofer se detuvo cerca de las 2 de la madrugada en una colectora de Salto Grande, un lugar utilizado habitualmente por camioneros para descansar. El ataque ocurrió alrededor de las 6. “Le reventaron el vidrio del lado del acompañante, se le subieron dos personas, lo apuntaron con un arma de fuego, le precintaron los brazos y le ataron las piernas”, relató.

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Los delincuentes pusieron en marcha el camión y comenzaron el recorrido. Según reconstruyó Matías a partir del testimonio posterior del trabajador, al llegar a la zona de Luis Palacios desengancharon el acoplado y comenzaron a manipular el vehículo. “Rompieron el camión para sacarle el rastreo satelital”, señaló.

En ese punto, el chofer fue trasladado a un automóvil oscuro que participaba del operativo de apoyo. “Lo cargaron en un auto y lo encapucharon. El camión salió con destino hacia la autopista Córdoba”, agregó.

Una parada en Roldán y horas de cautiverio

Durante el trayecto, los asaltantes le preguntaron al camionero cuánto combustible tenía el vehículo. Cuando respondió que quedaba poco, decidieron detenerse en una estación de servicio ubicada a la altura de Roldán. “Cargaron el camión y también cargaron el auto”, contó Matías.

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De acuerdo con su reconstrucción, uno de los delincuentes manejaba el camión mientras otros tres se desplazaban en el automóvil donde llevaban retenido al chofer.

La maniobra continuó hacia Córdoba. Según lo que el trabajador pudo escuchar mientras permanecía cautivo, el vehículo de apoyo circulaba por delante para advertir sobre posibles controles policiales.

Al llegar a la zona de Noetinger, habrían detectado un operativo y decidieron cambiar el recorrido, desviándose hacia caminos alternativos en dirección a Calchín y Pilar. Incluso, durante esas horas, Matías mantuvo comunicaciones con el teléfono de su empleado sin saber que estaba siendo víctima del asalto. “Yo lo noté un poco raro, pero estaba con cien mil cosas y lo dejé pasar. No tenía conocimiento del robo”, reconoció.

El camionero permaneció bajo amenazas durante varias horas. Cuando finalmente fue liberado, los delincuentes le habían tomado una fotografía a su documento y le habían advertido que no debía contar lo sucedido. “Le dijeron que no hiciera la denuncia, que no declarara lo que había visto y que no contara nada. Querían que solamente denunciáramos el robo”, afirmó el propietario.

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El trabajador, sin embargo, aportó su testimonio ante las autoridades. “Declaró todo lo que tenía que declarar. Hoy está muy asustado, tiene mucho miedo y no puede dormir”, indicó Matías.

Recuperaron el acoplado, pero buscan el camión

El acoplado fue encontrado en Luis Palacios, frente a una estación de servicio, y posteriormente recuperado tras las actuaciones correspondientes ante la Policía y la Fiscalía. No ocurrió lo mismo con el camión, sobre el cual hasta el momento no había novedades.

Matías cuestionó además las dificultades que, según aseguró, encontró para acceder rápidamente a información que permitiera reconstruir el recorrido de los delincuentes. “Me costó mucho hacer la denuncia y después tuve muy poca comunicación. Me recorrí estaciones de servicio y peajes y nadie me quiso mostrar una cámara porque dicen que tiene que hacerlo la Policía de Investigaciones”, planteó.

El transportista sostuvo que existen numerosos registros de videovigilancia a lo largo de la autopista y consideró llamativo que el camión haya podido avanzar durante tantas horas sin ser detectado. “La autopista tiene domos que filman continuamente. Es raro cómo pudo evadir todos los controles”, expresó. Ante la falta de novedades, aseguró que también comenzó a realizar averiguaciones de manera particular.

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Según indicó, una de las hipótesis que maneja es que el vehículo pueda ser destinado al denominado “emponchado”, una maniobra mediante la cual se utilizaría documentación de camiones siniestrados para modificar la identificación de vehículos robados y posteriormente comercializarlos.

“Compran camiones chocados y les cambian la documentación. Al que está bien le ponen la documentación del chocado y sale nuevamente a la venta”, afirmó. Se trata, por el momento, de una hipótesis del propietario y no de una conclusión oficial de los investigadores.

Matías señaló además que, por la información que pudo recopilar, días atrás habría ocurrido un intento de robo con características similares en San Vicente, también en territorio santafesino. En aquel episodio, según su versión, el chofer habría reaccionado y el vehículo terminó impactando contra un árbol.

Mientras la investigación continúa, la principal preocupación de la familia y del propietario pasa por localizar el Mercedes-Benz robado y determinar quiénes integraron el grupo que participó del asalto y del traslado del camionero durante varias horas.