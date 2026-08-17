La Corte Suprema niega nuevamente el pedido de Trump sobre indemnización a E. Jean Carroll

FOTO: Corte Suprema vuelve a rechazar pedido de Trump de anular compensación a escritora que lo acusó

WASHINGTON — La Corte Suprema ha rechazado, una vez más, el intento del expresidente Donald Trump de anular un fallo de un jurado que lo condenó a pagar 5 millones de dólares tras determinar que abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll y luego la difamó.

Los abogados de Trump solicitaron a los magistrados que reconsideraran su negativa a escuchar la apelación, pero el tribunal desestimó dicha petición junto con otras solicitudes.

Es poco común, aunque no inusual, que la Corte Suprema atienda este tipo de requerimientos. Trump pagó la indemnización poco después de que el tribunal se negara a revisar su apelación en junio.

Además, Trump y el Departamento de Justicia están solicitando al máximo tribunal que anule un segundo veredicto a favor de Carroll, que asciende a 83 millones de dólares. Argumentan que él debería ser inmune a una demanda relacionada con comentarios que hizo sobre ella en 2019, durante su mandato presidencial. La Corte aún no ha tomado una decisión sobre esta apelación.

E. Jean Carroll es una reconocida columnista y exconductora de un programa de televisión. En un juicio realizado en 2023, declaró que un encuentro amistoso con Trump en la década de 1990 se tornó violento en un probador de la tienda Bergdorf Goodman, ubicada frente a la Torre Trump en Manhattan. El jurado determinó que Trump era responsable de difamar a Carroll cuando negó sus acusaciones en 2022.

Trump ha negado enérgicamente haber cometido alguna irregularidad.