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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 17 de agosto

Este lunes 17 de agosto, Santa Fe enfrenta un día de intensas lluvias con temperaturas que oscilan entre 10° y 13°. La humedad es alta y se prevén condiciones similares para los próximos días.

17/08/2026 | 12:18Redacción Cadena 3

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Estado del tiempo en Santa Fe: lluvias y temperaturas frescas

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Este lunes 17 de agosto, el clima en Santa Fe se caracteriza por un estado de cielo con heavy intensity rain, lo que ha llevado a que la temperatura actual se sitúe en 13°. La sensación térmica es muy similar, alcanzando 13°, mientras que la humedad se mantiene en un 98%, lo que genera un ambiente bastante húmedo y fresco.

La visibilidad en la ciudad es de 10000 m, con un viento que sopla a 5 m/s desde el sur. La presión atmosférica se registra en 1010 hPa, lo que indica un día de inestabilidad climática. Las condiciones actuales son propicias para la continuidad de las lluvias a lo largo de la jornada.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 10° y una máxima de 13°. Las lluvias persistirán durante el día, lo que limitará la posibilidad de que las temperaturas alcancen niveles más altos. La combinación de la alta humedad y las lluvias puede hacer que la sensación térmica se mantenga baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Para los próximos días, el pronóstico extendido indica que el martes 18 de agosto la mínima será de y la máxima de 10°, con moderate rain. El miércoles 19, se prevé una mínima de y una máxima de 10°, también con moderate rain. El jueves 20, las condiciones mejorarán ligeramente, con una mínima de y una máxima de 15°, y cielo despejado. Finalmente, el viernes 21, se espera una mínima de y una máxima de 14°, con overcast clouds.

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