Suspendieron por mal tiempo el desfile cívico-militar en barrio Alta Córdoba

El desfile cívico-militar previsto para este lunes a las 14 en barrio Alta Córdoba fue suspendido debido a las condiciones meteorológicas.

La actividad iba a desarrollarse sobre calle Mariano Fragueiro como parte de la conmemoración del 176.º aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

Para acompañar el evento, la Municipalidad de Córdoba había diagramado un operativo especial que contemplaba cortes totales de tránsito, restricciones para estacionar y modificaciones temporales en los recorridos de las líneas 30, 32, 35 y 36 del transporte urbano.

El esquema preventivo comprendía principalmente el cierre de Mariano Fragueiro entre Bedoya y Emilio Castelar, además de restricciones en el perímetro delimitado por las calles Lavalleja y Urquiza.

Sin embargo, las condiciones del tiempo obligaron a cancelar el desfile programado para la tarde. Se aguarda información oficial sobre una eventual reprogramación y sobre el levantamiento de los cortes y desvíos anunciados inicialmente.

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