Suspendieron por mal tiempo el desfile cívico-militar en barrio Alta Córdoba
La actividad estaba prevista para las 14 sobre calle Mariano Fragueiro, en conmemoración del 176º aniversario del fallecimiento del general José de San Martín.
17/08/2026 | 12:53Redacción Cadena 3
FOTO: Desfile en Córdoba.
El desfile cívico-militar previsto para este lunes a las 14 en barrio Alta Córdoba fue suspendido debido a las condiciones meteorológicas.
La actividad iba a desarrollarse sobre calle Mariano Fragueiro como parte de la conmemoración del 176.º aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín.
Para acompañar el evento, la Municipalidad de Córdoba había diagramado un operativo especial que contemplaba cortes totales de tránsito, restricciones para estacionar y modificaciones temporales en los recorridos de las líneas 30, 32, 35 y 36 del transporte urbano.
El esquema preventivo comprendía principalmente el cierre de Mariano Fragueiro entre Bedoya y Emilio Castelar, además de restricciones en el perímetro delimitado por las calles Lavalleja y Urquiza.
Sin embargo, las condiciones del tiempo obligaron a cancelar el desfile programado para la tarde. Se aguarda información oficial sobre una eventual reprogramación y sobre el levantamiento de los cortes y desvíos anunciados inicialmente.
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Lectura rápida
¿Cuál es el motivo del operativo especial de tránsito? La conmemoración del 176.º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
¿Qué tipo de evento se realizará? Un tradicional desfile cívico-militar a las 14.
¿Cuándo se llevarán a cabo los cortes de tránsito? Desde las 12:30 hasta las 18 del 17 de agosto.
¿Dónde se realizarán los cortes de tránsito? En la calle Mariano Fragueiro, entre Bedoya y Castelar.
¿Qué líneas de colectivos se verán afectadas? Las líneas 30, 32, 35 y 36.