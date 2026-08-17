Falleció Hayden Panettiere, icónica estrella de "Heroes" y "Nashville", a los 36 años

Hayden Panettiere, conocida por su papel de animadora con superpoderes en la serie de televisión "Heroes" y por su éxito en la música country al interpretar a una cantante en "Nashville", ha fallecido a los 36 años.

Según informaron las autoridades, Panettiere fue encontrada inconsciente en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur, poco antes de las 14:00 horas del domingo. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, fue declarada muerta en el lugar.

Por el momento, no se ha determinado la causa de su muerte. La policía ha indicado que no hay indicios de delito ni circunstancias sospechosas, y se ha solicitado una autopsia por parte de la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

La actriz, quien habría cumplido 37 años el viernes pasado, había sido abierta sobre sus batallas con la adicción al alcohol y la depresión, especialmente tras el nacimiento de su hija con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko en 2014.

Su padre, Skip Panettiere, expresó en un comunicado: "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó amor y alegría a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla".

A pesar de las solicitudes de comentarios a su publicista, no se obtuvo respuesta.

Inicios y carrera

Panettiere comenzó su carrera en la actuación desde muy joven, apareciendo en comerciales y telenovelas. Sin embargo, fue su papel en "Heroes", que se estrenó en 2006, lo que la catapultó a la fama. La serie, que se centraba en la premisa de "salvar a la animadora para salvar al mundo", se convirtió en un fenómeno cultural.

En una entrevista de 2008, Panettiere comentó sobre la popularidad de "Heroes": "Creo que está de moda porque es una combinación genial de realidad y ciencia ficción, con historias humanas que atraen a todos los grupos de edad".

Por su actuación en "Heroes", recibió tres premios Teen Choice y fue nominada a un Grammy por un álbum infantil narrativo. También prestó su voz a un personaje en una película animada de Disney.

Posteriormente, en "Nashville", interpretó a una promesa del country junto a Connie Britton. La serie, que se emitió en ABC durante cuatro temporadas, logró varios éxitos en las listas country y le valió a Panettiere dos nominaciones al Globo de Oro como actriz de reparto. Durante la emisión de la serie, once de sus canciones llegaron a las listas Hot Country Songs de Billboard.

Luchas personales y legado

Panettiere enfrentó numerosas dificultades en su vida personal. Su hija, que ahora tiene 11 años, comenzó a vivir a tiempo completo con Klitschko en Ucrania cuando tenía 2 años, lo que coincidió con el periodo en que la actriz lidiaba con problemas de salud mental y adicción. En una entrevista, aclaró que nunca abandonó a su hija, sino que luchaba con sus propios demonios.

En 2015, ingresó a un centro de rehabilitación mientras trabajaba en "Nashville". En una entrevista de 2023, compartió: "Fui yo quien se internó en el primer centro de tratamiento. Me estaba ahogando".

En sus memorias, "This Is Me: A Reckoning", se describió como una "optimista hasta la médula" que no se dejaría definir por la tragedia. Su legado, marcado por su talento y su lucha, permanecerá en la memoria de quienes la conocieron y del público que la admiró.

Su hermano, Jansen Panettiere, también actor, falleció en 2023 a los 28 años por una afección cardíaca. La familia Panettiere enfrenta una dolorosa pérdida, que se suma a la trágica partida de Hayden.