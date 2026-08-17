Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: cronograma del GP de Países Bajos

FOTO: Colapinto dirá presente en el GP de Países Bajos de Fórmula 1.

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se prepara para retomar la acción en la Fórmula 1 este fin de semana, tras un periodo de descanso de casi un mes, con la realización del Gran Premio de Países Bajos.

La actividad comenzará en el Circuito de Zandvoort, que cuenta con 14 curvas y una longitud de 3,307 kilómetros, el viernes, cuando se llevarán a cabo las primeras dos prácticas libres, programadas para las 7:30 y las 11:30 de la mañana.

El sábado será el turno de la tercera y última práctica libre a las 7 de la mañana, mientras que la clasificación se realizará a las 11, apenas cuatro horas después.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Países Bajos está programada para el domingo a las 10 de la mañana, siempre que las condiciones climáticas lo permitan y no haya retrasos.

Colapinto llega a esta carrera en un gran momento, ya que ha tenido una excelente temporada en la que ha acumulado 19 puntos y ha destacado en varias competencias.

En el ámbito de la lucha por el campeonato, el líder actual es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien con solo 19 años ya ha ganado seis carreras y aspira a convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1, acumulando 219 puntos.

En segundo lugar se encuentra el británico Lewis Hamilton, quien, a pesar de los problemas en Ferrari, continúa luchando y se encuentra a 50 puntos de Antonelli.

El top 5 de la clasificación lo completan el británico George Russell (Mercedes), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren), con 160, 138 y 128 puntos respectivamente.

El cronograma y horarios del GP de Países Bajos

Viernes 21/8:

Práctica libre 1 a las 7:30

Práctica libre 2 a las 11:30

Sábado 22/8:

Práctica libre 3 a las 7

Clasificación a las 11

Domingo 23/8:

Carrera a las 10

Agencia NA